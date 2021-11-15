Эксперты МАГАТЭ прибыли в Японию, чтобы оценить подготовку к сбросу воды с "Фукусимы"

Эксперты из Международного агентства по атомной энергии в понедельник прибыли в Японию, где проведут оценку подготовительных работ к сбросу очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" в океан, сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что специалисты в ходе визита встретятся с японскими официальными лицами и посетят атомную электростанцию, чтобы обсудить технические детали планируемого сброса воды.

В настоящее время водные отходы с "Фукусимы" хранятся в специализированных резервуарах, они очищены, но по-прежнему содержат радиоактивный тритий. Правительство собирается снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами и через два года начать сброс воды в океан.

Правительственная комиссия Японии еще в прошлом году рекомендовала сбросить воду с "Фукусимы" в океан. Но решение вызвало широкое недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии подобного рода с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На АЭС "Фукусима-1" произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках.

Согласно данным Национального полицейского агентства, в результате стихийного бедствия в 2011 году погибли и пропали без вести около 19 тыс. человек.