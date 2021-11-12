"Центрэнерго" на аукционе на УЭБ приобрело 185 тыс. тонн угля по цене 3,5 тыс. грн за тонну

ПАО "Центрэнерго" на аукционе на Украинской энергетической бирже в пятницу пробрело 185 тыс. тонн энергетического угля газовых марок по рыночной цене 3500 грн/тонн маршрутом следования "ж/д станция Светлодарское – ст. Лиман – ст. Триполье Днепровское", сообщается в аукционном бюллетене по результатам торгов на сайте УЭБ.

В свою очередь, как сообщила экс-глава Министерства энергетики Ольга Буславец на своей странице в Фейсбук в пятницу, "принято решение относительно изменения цены угля шахт государственной формы собственности до уровня 3500 грн/тонн".

До настоящего времени государственные угольные компании продавали ресурс, в частности, "Центрэнерго" по фиксированной правительством цене 2150 грн/тонн.

Информацию Буславец также косвенно подтвердил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец,

"Сегодня встречался с министром энергетики Германом Галущенко. Обсуждали вопросы закупки угля по 3500 грн для государственных шахт с отгрузкой для "Центрэнерго", в ведомстве которого Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС", - сообщил Волынец в соцсетях в пятницу.

Ранее член дирекции ПАО "Центрэнерго" Владимир Галущак заявлял о получении компанией до 1 ноября предложений со стороны государственных шахт покупать уголь по 3500 грн/тонн.

Как сообщалось, генеральный директор компании Максим Тимченко на пресс-конференции 9 ноября заявил, что ДТЭК готов покупать уголь у государственных шахт по цене 3500 грн/тонна вместо 2150 грн/тонна, по которой этот уголь продавался до настоящего времени.

"Сложно объяснять, почему госшахты продают уголь по 2150 грн/тонна. При том, что с рынка есть предложение купить по 3500-4000 грн/тонна. Вот я совершенно четко могу сказать: компания ДТЭК готова предложить госшахтам за тонну угля 3,5 тыс. грн", – сказал он.

Тимченко назвал цену продажи угля в 2150 грн/тонна искусственной и способствующей росту дефицита средств на добычу ресурса в госсекторе.

"Я возвращаюсь к вопросу, почему нет угля в государственном секторе. Ответ простой – в государственном секторе нет денег на добычу угля. Почему нет? Потому что у нас искусственная цена на уголь", – высказал мнение гендиректор ДТЭК. Он считает это фактически скрытой дотацией ПАО "Центрэнерго" – основному потребителю добытого госшахтами угля.

Тимченко добавил, что при такой политики из госбюджета приходится выделять 5 млрд грн в год на господдержку шахт, что означает около 2 тыс. грн за тонну.