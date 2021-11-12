Экономика

21:24 12.11.2021

"Центрэнерго" на аукционе на УЭБ приобрело 185 тыс. тонн угля по цене 3,5 тыс. грн за тонну

2 мин читать
"Центрэнерго" на аукционе на УЭБ приобрело 185 тыс. тонн угля по цене 3,5 тыс. грн за тонну

ПАО "Центрэнерго" на аукционе на Украинской энергетической бирже в пятницу пробрело 185 тыс. тонн энергетического угля газовых марок по рыночной цене 3500 грн/тонн маршрутом следования "ж/д станция Светлодарское – ст. Лиман – ст. Триполье Днепровское", сообщается в аукционном бюллетене по результатам торгов на сайте УЭБ.

В свою очередь, как сообщила экс-глава Министерства энергетики Ольга Буславец на своей странице в Фейсбук в пятницу, "принято решение относительно изменения цены угля шахт государственной формы собственности до уровня 3500 грн/тонн".

До настоящего времени государственные угольные компании продавали ресурс, в частности, "Центрэнерго" по фиксированной правительством цене 2150 грн/тонн.

Информацию Буславец также косвенно подтвердил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец,

"Сегодня встречался с министром энергетики Германом Галущенко. Обсуждали вопросы закупки угля по 3500 грн для государственных шахт с отгрузкой для "Центрэнерго", в ведомстве которого Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС", - сообщил Волынец в соцсетях в пятницу.

Ранее член дирекции ПАО "Центрэнерго" Владимир Галущак заявлял о получении компанией до 1 ноября предложений со стороны государственных шахт покупать уголь по 3500 грн/тонн.

Как сообщалось, генеральный директор компании Максим Тимченко на пресс-конференции 9 ноября заявил, что ДТЭК готов покупать уголь у государственных шахт по цене 3500 грн/тонна вместо 2150 грн/тонна, по которой этот уголь продавался до настоящего времени.

"Сложно объяснять, почему госшахты продают уголь по 2150 грн/тонна. При том, что с рынка есть предложение купить по 3500-4000 грн/тонна. Вот я совершенно четко могу сказать: компания ДТЭК готова предложить госшахтам за тонну угля 3,5 тыс. грн", – сказал он.

Тимченко назвал цену продажи угля в 2150 грн/тонна искусственной и способствующей росту дефицита средств на добычу ресурса в госсекторе.

"Я возвращаюсь к вопросу, почему нет угля в государственном секторе. Ответ простой – в государственном секторе нет денег на добычу угля. Почему нет? Потому что у нас искусственная цена на уголь", – высказал мнение гендиректор ДТЭК. Он считает это фактически скрытой дотацией ПАО "Центрэнерго" – основному потребителю добытого госшахтами угля.

Тимченко добавил, что при такой политики из госбюджета приходится выделять 5 млрд грн в год на господдержку шахт, что означает около 2 тыс. грн за тонну.

Теги: #аукцион #уголь #центрэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:51 12.11.2021
Малоизвестная "Лортен Груп" Пиченевского из Никополя купила ГП "Электронмаш" за 970 млн грн

Малоизвестная "Лортен Груп" Пиченевского из Никополя купила ГП "Электронмаш" за 970 млн грн

15:37 12.11.2021
Чтобы отказаться от угля к 2035г, нужно уже сейчас приступать к обновлению Энергостратегии Украины – Буймистер

Чтобы отказаться от угля к 2035г, нужно уже сейчас приступать к обновлению Энергостратегии Украины – Буймистер

13:41 10.11.2021
Кабмин передаст "Центрэнерго" и госшахты восстановленной НАК "ЭКУ" с перспективой ее приватизации - премьер

Кабмин передаст "Центрэнерго" и госшахты восстановленной НАК "ЭКУ" с перспективой ее приватизации - премьер

10:39 10.11.2021
Кабмин рассмотрит передачу "Центрэнерго" и госшахт восстановленной НАК "Энергетическая компания Украины" и продажу 100% ее акций

Кабмин рассмотрит передачу "Центрэнерго" и госшахт восстановленной НАК "Энергетическая компания Украины" и продажу 100% ее акций

17:08 09.11.2021
Украина в ближайшие 3-5 лет будет нуждаться в импорте энергоугля – глава ДТЭК

Украина в ближайшие 3-5 лет будет нуждаться в импорте энергоугля – глава ДТЭК

16:29 09.11.2021
ДТЭК законтрактовал 600 тыс. тонн угля на I кв.-2022, имеет дефицит антрацита для Луганской ТЭС

ДТЭК законтрактовал 600 тыс. тонн угля на I кв.-2022, имеет дефицит антрацита для Луганской ТЭС

18:40 08.11.2021
Ситуация с углем действительно сложная, но управляемая - глава набсовета "Центрэнерго"

Ситуация с углем действительно сложная, но управляемая - глава набсовета "Центрэнерго"

16:13 08.11.2021
"ArcelorMittal Кривой Рог" испытывает сложности с обеспечением коксующимися углями, начал закупки в Чехии

"ArcelorMittal Кривой Рог" испытывает сложности с обеспечением коксующимися углями, начал закупки в Чехии

12:57 05.11.2021
"Центрэнерго" готово вложить 450 млн грн в четыре угольные лавы – глава набсовета

"Центрэнерго" готово вложить 450 млн грн в четыре угольные лавы – глава набсовета

11:58 05.11.2021
Украинская генерация заключила контракты на поставки угля в Польше, США, ЮАР – глава Минэнерго

Украинская генерация заключила контракты на поставки угля в Польше, США, ЮАР – глава Минэнерго

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Малоизвестная "Лортен Груп" Пиченевского из Никополя купила ГП "Электронмаш" за 970 млн грн

Газпром в 2021г транспортирует через Украину больше предусмотренных долгосрочным договором 40 млрд куб. м, уверен Миллер

Совет директоров МВФ рассмотрит 2-й транш stand by для Украины 22 ноября

Задолженность перед пенсионерами-переселенцами превышает 12 млрд грн - Верещук

На время отопительного сезона возможно понижение арендной платы квартир в пределах 10% - АСНУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Купившее "Электронмаш" "Лортен Груп" может быть SPV, у него до 60 дней на оплату – глава ФГИ

Авиакомпании Китая в октябре увеличили пассажирские перевозки на 7,6% за месяц

Российские бизнесмены Фридман и Хан планировали приобрести monobank за более $1 млрд

Министр финансов потребовал обнародования результатов расследования Укрэксимбанка о нападении на журналистов "Схем"

АМКУ рекомендовал "Укравтодору" устранить дискриминационные требования в тендерной документации

Украинские предприятия подписали контракты с Baykar Makina на оборонной выставке в Турции - глава МИД

Газпром в 2021г транспортирует через Украину больше предусмотренных долгосрочным договором 40 млрд куб. м, уверен Миллер

Совет директоров МВФ рассмотрит 2-й транш stand by для Украины 22 ноября

Китайские покупатели потратили в День холостяков рекордные $139 млрд

Незаконных застройщиков предлагают штрафовать на сумму до 12 млн гривен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА