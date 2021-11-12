Экономика

17:17 12.11.2021

Министр финансов потребовал обнародования результатов расследования Укрэксимбанка о нападении на журналистов "Схем"

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Министр финансов потребовал обнародования результатов расследования Укрэксимбанка о нападении на журналистов "Схем"

Министр финансов Сергей Марченко раскритиковал возвращение к работе директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка (Киев) Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова, применивших силу к журналистам, и потребовал обнародования результатов расследования банка и реакции правительства.

"Вызывающая реакция работников Укрэксимбанка и демонстративное поведение руководителя банковской безопасности свидетельствует, что эти люди не считают, что поступили противоправно. Свобода слова – пустой звук для них (...) Требую от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию. Требую, чтобы руководство банка обнародовало результаты служебного расследования", – написал он в Facebook в пятницу. 

"Мне жаль, что один из крупнейших государственных банков оказался неготовым адекватно отреагировать на эту позорную ситуацию. Это подрывает не только доверие к банку, но и государству в целом", – добавил министр. 

Как сообщалось, 4 октября на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов по ст.171 (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения") и ст.126 (умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.

Наблюдательный совет уволил с должности Мецгера, а директор департамента информационной политики Владимир Пикалов сам написал удовлетворенное заявление об увольнении.

Теги: #укрэксимбанк #марченко #минфин
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