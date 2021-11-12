Экономика

17:30 12.11.2021

Российские бизнесмены Фридман и Хан планировали приобрести monobank за более $1 млрд

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Российские бизнесмены Фридман и Хан планировали приобрести monobank за более $1 млрд

Международный консорциум во главе с LetterOne, которая принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману и Герману Хану, планировал приобрести виртуальный monobank за более $1 млрд

"Были интенсивные переговоры. Наша сторона еще не готова к транзакции. Это был интерес, который привел к нашим размышлениям. Но наша готовность была недостаточной", – сообщил глава набсовета Универсал Банка, по банковской лицензии которого работает monobank, Сергей Попенко изданию Forbes.

monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю-2017 банк выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.

Количество клиентов monobank в ноябре 2021 года увеличилось до 4,4 млн чел.

Михаил Фридман (32,8632%) и Герман Хан (20,9659%) опосредованно являются крупнейшими акционерами украинского Альфа Банка.

Теги: #фридман #хан #monobank
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