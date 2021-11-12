АМКУ рекомендовал "Укравтодору" устранить дискриминационные требования в тендерной документации

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил Государственному агентству автомобильных дорог ("Укравтодор") и его региональным подразделениям обязательные для рассмотрения рекомендации относительно необходимости устранить дискриминационные требования, содержащиеся в тендерной документации.

АМКУ установил, что в некоторых областях в тендерной документации "Укравтодора" содержится обязательное требование для участников процедуры подтверждать финансовое обеспечение тендерного предложения электронной банковской гарантией, предоставленной исключительно одним из системно важных банков.

В АМКУ считают, что требование о предоставлении банковской гарантии исключительно банком из перечня системно важных является дискриминационным, поскольку законодательством Украины предусмотрено, что гарантия как обеспечение тендерного предложения может быть предоставлена не только банками, но и другими финансовыми учреждениями и страховыми компаниями.

Кроме того, список системно важных банков утверждается Решением Правления Национального банка Украины раз в год. По данным АМКУ, сегодня в этот перечень входит 13 банковских учреждений, тогда как по данным официального сайта НБУ, сейчас 71 банковское учреждение имеет лицензию и в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" может предоставлять банковские гарантии.

В этой связи АМКУ рекомендовал региональным подразделениям "Укравтодора" не допускать установления в тендерной документации требований к обеспечению тендерного предложения в форме гарантии, ограничивающие участникам процедуры выбор субъекта хозяйствования, который может предоставить гарантию.