Газпром в 2021г транспортирует через Украину больше предусмотренных долгосрочным договором 40 млрд куб. м, уверен Миллер

- "Газпром" в 2021 году транспортирует через Украину больше предусмотренных долгосрочным договором 40 млрд куб. м, уверен председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Газпром" утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища и в настоящее время его выполняет. Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе - через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано - сделано", - приводит компания его цитату.

Как сообщалось, с 9 ноября "Газпром" увеличил физическую поставку газа в Европу для закачки газа в ПХГ ЕС. В том числе до максимума по долгосрочному контракту увеличено текущее использование транзитных мощностей Украины, Польши - до уровня месячного бронирования.

В понедельник на платформах бронирования пройдут аукционы на свободные газотранспортные мощности (в том числе Украины и Польши) на декабрь.