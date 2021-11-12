Экономика

11:01 12.11.2021

Незаконных застройщиков предлагают штрафовать на сумму до 12 млн гривен

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Незаконных застройщиков предлагают штрафовать на сумму до 12 млн гривен

Верховная Рада в декабре рассмотрит законопроект №5655 о реформе градостроительства, предлагающий существенно повысить ответственность за незаконное строительство. Для нарушителей штрафы могут составить 950 прожиточных минимумов и более.

По словам инициатора законопроекта, главы Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Елены Шуляк, проект предусматривает системную реформу градостроительства, в том числе и ответственности застройщиков.

Штрафы будут разниться в зависимости от класса строительства. К примеру, незаконное строительство на памятнике архитектуры может обойтись виновным почти в 12 млн гривен.

«Хотим организовать систему штрафов, которая действительно мотивировала бы строить честно. Конечно, в рамках Единой электронной системы в строительстве, работа которой вводится с реформой на постоянной основе, обмануть закон не удастся. Но мы все равно хотим перестраховаться штрафами», – объяснила Шуляк.

Наибольшие штрафы предусмотрены для объектов класса последствий СС2 и СС3 – то есть тех, кто строит бизнес и торговые центры, жилые комплексы и многоквартирные дома. Штрафы для небольших домов и объектов, возводимых физическими лицами, будут гораздо меньше.

Наряду со штрафами нарушителей может ожидать и уголовная ответственность. Соответствующий законопроект №5877 предлагает дополнить Уголовный кодекс нормой о самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве. В частности, незаконное строительство, создавшее опасность или повлекшее тяжкие технологические аварии или экологические катастрофы, гибель или массовое заболевание населения, должны караться лишением свободы на 3-5 лет.

В целом суть предлагаемой реформы состоит в стремлении сделать рынок максимально эффективным и свободным от коррупции. Для этого государственная регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ будет производиться исключительно через электронную систему. Подача на регистрацию – только при условии, что все необходимые документы (такие как право на землю, градостроительные условия и ограничения, положительное заключение экспертизы и т.п.) уже внесены в систему и соответствующие реестры.

Ожидается, что законопроект №5655 будет рассмотрен парламентом во втором чтении уже в декабре этого года.

Теги: #недвижимость #шуляк #рада #штрафы
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