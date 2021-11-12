Экономика

09:36 12.11.2021

"Укрзализныця" увеличивает количество поездов в Буковель, организовала автобусный трансфер, инициирует переименование станции "Татаров"

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"Укрзализныця" увеличивает количество поездов в Буковель, организовала автобусный трансфер, инициирует переименование станции "Татаров"

АО "Укрзализныця" начинает реновацию станции "Татаров" и инициирует процедуру ее переименования в "Татаров-Буковель".

"Реновация станции "Татаров" связана с тем, что станция является географически ближайшей - 15 км или от 20 минут в пути - к популярному среди туристов урочищу "Буковель" и одноименному лыжному курорту",- отмечают в "Укрзализныце". сообщается на сайте ж/д компании.

Кроме того, согласно сообщению, в новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря 2021 года, компания запускает семь пар поездов в горнолыжный курорт.

Согласно новому графику, через Буковель будут следовать семь поездов: №5/6 Мариуполь - Рахов; №15/16 Харьков – Рахов; №55/56 Киев - Рахов; №95/96 Киев - Рахов; №25/26 Одесса - Рахов; №125/126 Николаев - Рахов; №130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Продажа билетов на поезда №55/56 Киев = Рахов, №95/96 Киев - Рахов, №25/26 Одесса - Рахов и №125/126 Николаев - Рахов уже открыта. Остальные поступят в продажу до конца недели.

Помимо этого, сообщает УЗ, для удобства пассажиров с 12 декабря будут действовать автобусные трансферы от вокзала до Буковеля по фиксированной цене 50 грн.

Теги: #курорт #укрзализныця #буковель
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