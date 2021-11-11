Экономика

14:35 11.11.2021

"Батькивщина" требует достойного финансового обеспечения медицинской отрасли – Тимошенко

1 мин читать
"Батькивщина" требует достойного финансового обеспечения медицинской отрасли – Тимошенко

Народный депутат, лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что политсила планирует требовать достойного уровня финансового обеспечения для сотрудников медицинской отрасли.

"С высоких трибун говорят, что всем медикам, работающим с ковидными больными, доплачивают 300%. Мы проехали более 10 областей и знаем, что эти деньги не выплачивают. Поэтому наша команда будет решительно поднимать этот вопрос в парламенте", – цитирует слова Тимошенко, сказанные во время общения с медицинским персоналом Львовской областной инфекционной больницы, пресс-служба "Батькивщины".

Отмечается, что медицинские работники во время встречи жаловались на нехватку необходимых противовирусных препаратов и свободных коек в больнице, отсутствие стационарных мощностей для производства кислорода.

Также они просили изменить принцип финансирования медицинской отрасли – чтобы оплата производилась за счет субвенций из государственного бюджета, а не за каждый пролеченный случай.

"Я хочу, чтобы медиков услышали. Мы будем говорить обо всех этих проблемах на телевидении, в парламенте, с правительством для того, чтобы они понимали, что их победные отчеты о том, что медицина профинансирована – неправда. Госбюджет-2022 еще не принят, и есть надежда, что можно будет в нем предусмотреть достойное финансирование медицины. Наша команда будет блокировать принятие бюджета, не содержащего ковидного фонда", – резюмировала лидер "Батькивщины".

Теги: #медицина #тимошенко #финансирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:26 10.11.2021
США предоставят Украине новое финансирование для того, чтобы помочь ей диверсифицировать энергетические ресурсы

США предоставят Украине новое финансирование для того, чтобы помочь ей диверсифицировать энергетические ресурсы

20:46 04.11.2021
Укргазбанк совместно с Mashreq bank заключил первые соглашения по структурированному торговому финансированию на сумму $35 млн

Укргазбанк совместно с Mashreq bank заключил первые соглашения по структурированному торговому финансированию на сумму $35 млн

12:33 04.11.2021
Правительство Украины уменьшило на 2 млн грн финансирование НОТУ

Правительство Украины уменьшило на 2 млн грн финансирование НОТУ

13:09 01.11.2021
Тимошенко призывает пересмотреть бюджеты на 2021 и 2022 годы с учетом ухудшения эпидситуации и изменения цен на энергоносители

Тимошенко призывает пересмотреть бюджеты на 2021 и 2022 годы с учетом ухудшения эпидситуации и изменения цен на энергоносители

21:51 29.10.2021
Финансирование НСЗУ в 2022 году вырастет на 35 млрд для оплаты повышения зарплаты медиков - Радуцкий

Финансирование НСЗУ в 2022 году вырастет на 35 млрд для оплаты повышения зарплаты медиков - Радуцкий

14:36 29.10.2021
В Украине отсутствует профессиональная система управления государством, считает Тимошенко

В Украине отсутствует профессиональная система управления государством, считает Тимошенко

19:31 27.10.2021
Полное обновление автопарка скорой медицинской помощи в Украине запланировано на 2021-2022 годы – замглавы ОП Тимошенко

Полное обновление автопарка скорой медицинской помощи в Украине запланировано на 2021-2022 годы – замглавы ОП Тимошенко

12:36 27.10.2021
Тимошенко призывает созвать СНБО по ситуации с COVID-19

Тимошенко призывает созвать СНБО по ситуации с COVID-19

16:52 26.10.2021
Первую в Украине трансплантацию легких провели во Львове

Первую в Украине трансплантацию легких провели во Львове

14:15 19.10.2021
Доля страховых пациентов в структуре медгруппы "Адонис" составляет до 50%

Доля страховых пациентов в структуре медгруппы "Адонис" составляет до 50%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На время отопительного сезона возможно понижение арендной платы квартир в пределах 10% - АСНУ

Ощадбанк продлит действие карт для пенсионеров ОРДЛО

Кабмин передаст "Центрэнерго" и госшахты восстановленной НАК "ЭКУ" с перспективой ее приватизации - премьер

Кабмин рассмотрит передачу "Центрэнерго" и госшахт восстановленной НАК "Энергетическая компания Украины" и продажу 100% ее акций

"Нафтогаз" хочет остаться собственником "Укрнафты" без Коломойского, а не наоборот

ПОСЛЕДНЕЕ

"Газпром" после снижения вернул объем транзита через Украину на контрактный уровень – глава ОГТСУ

Нардеп предлагает предоставить БЭБ бывшее помещение следственного управления финрасследований ГФС

Афганистан оказался на грани экономического коллапса - глава МИД Пакистана

Мининфраструктуры намерено передать в концессию МТП "Херсон" до 2022 года

На время отопительного сезона возможно понижение арендной платы квартир в пределах 10% - АСНУ

Чистая покупка Нацбанком валюты на межбанке за 3 дня составила $503 млн

Чистая прибыль Укрэксимбанка за 10 мес. превысила 2 млрд грн

Энергорегулятор отменил решение об аннулировании лицензии "Донецкоблгаз" на распределение газа

Ощадбанк продлит действие карт для пенсионеров ОРДЛО

Кабмин передаст "Центрэнерго" и госшахты восстановленной НАК "ЭКУ" с перспективой ее приватизации - премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА