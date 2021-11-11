"Батькивщина" требует достойного финансового обеспечения медицинской отрасли – Тимошенко

Народный депутат, лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что политсила планирует требовать достойного уровня финансового обеспечения для сотрудников медицинской отрасли.

"С высоких трибун говорят, что всем медикам, работающим с ковидными больными, доплачивают 300%. Мы проехали более 10 областей и знаем, что эти деньги не выплачивают. Поэтому наша команда будет решительно поднимать этот вопрос в парламенте", – цитирует слова Тимошенко, сказанные во время общения с медицинским персоналом Львовской областной инфекционной больницы, пресс-служба "Батькивщины".

Отмечается, что медицинские работники во время встречи жаловались на нехватку необходимых противовирусных препаратов и свободных коек в больнице, отсутствие стационарных мощностей для производства кислорода.

Также они просили изменить принцип финансирования медицинской отрасли – чтобы оплата производилась за счет субвенций из государственного бюджета, а не за каждый пролеченный случай.

"Я хочу, чтобы медиков услышали. Мы будем говорить обо всех этих проблемах на телевидении, в парламенте, с правительством для того, чтобы они понимали, что их победные отчеты о том, что медицина профинансирована – неправда. Госбюджет-2022 еще не принят, и есть надежда, что можно будет в нем предусмотреть достойное финансирование медицины. Наша команда будет блокировать принятие бюджета, не содержащего ковидного фонда", – резюмировала лидер "Батькивщины".