Экономика

11:24 11.11.2021

Афганистан оказался на грани экономического коллапса - глава МИД Пакистана

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Афганистан оказался на грани экономического коллапса - глава МИД Пакистана

Экономическая ситуация в Афганистане близка к критической, и международное сообщество должно активизировать меры поддержки, заявил в четверг глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши.

"Сегодня Афганистан стоит на краю экономического коллапса", - приводят западные СМИ его слова с открытия в Исламабаде заседания расширенной "тройки" по Афганистану с участием России, США, Пакистана и КНР, а также движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Поэтому для международного сообщества приоритетным является оказание в экстренном порядке гуманитарного содействия (Афганистану - ИФ)", - продолжил он.

Министр уточнил, что в том числе речь идет о восстановлении доступа Кабула к активам, замороженным странами Запада после захвата власти в Афганистане талибами в августе этого года.

Позднее Куреши заявлял журналистам, что помощь Афганистана также принесет пользу западным странам.

"Если вы полагаете, что вы далеко, что Европа в безопасности, а места, о которых вы думаете, терроризм не затронет, то не забудьте историю. Мы вынесли уроки из истории, и мы не желаем повторения ошибок, совершенных в прошлом", - заявил министр.

Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило практически без боя почти все провинции страны. 15 августа талибы заняли Кабул, президент Ашраф Гани и его ближний круг бежали из страны. Эвакуация иностранных граждан и тех, кто работал с иностранными миссиями в Афганистане, длилась до конца месяца.

Теги: #афганистан #пакистан #коллапс #экономика
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