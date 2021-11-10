Экономика

19:51 10.11.2021

Чистая прибыль Укрэксимбанка за 10 мес. превысила 2 млрд грн

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Чистая прибыль Укрэксимбанка за 10 мес. превысила 2 млрд грн

Прибыль государственного Укрэксимбанка (Киев) по итогам января-октября 2021 года составила 2,052 млрд грн, в том числе чистая прибыль банка за октябрь составила 302 млн грн, сообщила пресс-служба банка в среду.

"В структуре чистого операционного дохода за октябрь наибольшую часть составляют процентные доходы, которые генерирует кредитно-инвестиционный портфель банка. При этом в условиях пандемии COVID-19 банк придерживается сбалансированной кредитной политики и уделяет значительное внимание качеству портфеля", – процитировала пресс-служба и.о. главы правления банка Сергея Ермакова.

Он добавил, что финансовое состояние банка более чем стабильное, а все нормативы НБУ выполняются со значительным запасом

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (241,973 млрд грн) среди 72 действующих в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #прибыль
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