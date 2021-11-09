ДТЭК готов покупать у госшахт уголь почти на 2/3 дороже

ДТЭК готов покупать уголь у государственных шахт по цене 3500 грн/тонна вместо 2150 грн/тонна, по которой этот уголь продается сейчас, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко.

"Сложно объяснять, почему госшахты продают уголь по 2150 грн/тонна. При том, что с рынка есть предложение купить по 3500-4000 грн/тонна. Вот я совершенно четко могу сказать: компания ДТЭК готова предложить госшахтам за тонну угля 3,5 тыс. грн", – сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Тимченко назвал цену продажи угля в 2150 грн/тонна искусственной и способствующей росту дефицита средств на добычу ресурса в госсекторе.

"Я возвращають к вопросу, почему нет угля в государственном секторе. Ответ простой – в государственном секторе нет денег на добычу угля. Почему нет? Потому что у нас искусственная цена на уголь", – высказал мнение гендиректор ДТЭК. Он считает это фактически скрытой дотацией ПАО "Центрэнерго" – основному потребителю добытого госшахтами угля.

Тимченко добавил, что при такой политики из госбюджета приходится выделять 5 млрд грн в год на господдержку шахт, что означает около 2 тыс. грн за тонну.

Глава ДТЭК также отметил, что госшахты снизили добычу угля с 0,58 млн тонн в апреле этого года до 0,35 млн тонн в сентябре, в том числе возвращенная ДТЭК из аренды компания "Добропольеуголь" – с 0,3 млн тонн до 0,15 млн тонн, тогда как у ДТЭК все этим месяцы добыча была относительно стабильной и колебалась в пределах 1,2-1,4 млн тонн.

В интервью Энергореформе глава набсовета "Центрэнерго" Денис Кудин основной причиной дефицита угля на ТЭС генкомпании назвал невыполнение планов по добыче госшахтами угля в объеме около 1 млн тонн.