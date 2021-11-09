Экономика

17:40 09.11.2021

Дефицит э/э можно предотвратить за счет импорта угля и э/э и сжигания газа, включая в миксе с углем – ДТЭК

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Дефицит э/э можно предотвратить за счет импорта угля и э/э и сжигания газа, включая в миксе с углем – ДТЭК

Существует четыре способа преодоления дефицита 5,5 млрд кВт-ч электроэнергии, который прогнозируется в украинской энергосистеме в ноябре-марте 2021-22 гг., сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на пресс-конференции во вторник.

"Необходим импорт 1 миллиона тонн угля на "Центрэнерго", что позволит выработать 2 млрд кВт-ч, цена этой электроэнергии, исходя из нынешних котировок 150 долларов за тонну угля в Амстердаме – 4 грн (за 1 кВт-ч – ИФ)", - сказал он.

Вторым способом Тимченко назвал работу ТЭС на миксе угля и газа, при которой цена 1 кВт-ч составит 4,33 грн.

Следующая возможность покрытия дефицита э/э – это работа киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и харьковской ТЭЦ-5, использующих газ. "Я считаю, что киевские и харьковская ТЭЦ должны начинать работу. Учитывая принятое вчера решение (согласование энергорегулятором порядка привлечения ТЭС и ТЭЦ к производству э/э на газе – ИФ), они, полагаю, начнут работу", – пояснил гендиректор ДТЭК, сообщив, что цена э/э при этом составит 5,5 грн за 1 кВт-ч при цене газа 26 тыс. грн за 1 куб. м без НДС.

В качестве четвертого способа Тимченко отметил импорт э/э из Беларуси. "Если считать 400 МВт ровным графиком (при импорте из Беларуси – ИФ), если мы сможем получить такую мощность, это даст нам около 1,5 млрд кВт-ч за весь осенне-зимний период", – подчеркнул глава энергохолдинга.

Гендиректор ДТЭК также обратился к Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и жилкомуслуг (НКРЭКУ) с предложением учесть в тарифе на диспетчеризацию ЧАО "НЭК "Укрэнерго" средства для покрытия разницы между себестоимостью производимой на газе э/э и рыночной ценой газа для покрытия убытков генерации.

В свою очередь ДТЭК, по словам Тимченко, в период с ноября 2021-го по март 2022 года будет работать на максимально доступном составе оборудования с использованием 28-29 энергоблоков и гарантирует самообеспечение углем. "То есть, когда мы говорим 5,5 млрд кВт-ч (дефицита э/э - ИФ), это учитывая, что мы работаем на максимуме и у нас для этого есть уголь", – резюмировал глава энергохолдинга.

Теги: #газ #электроэнергия #тимченко #дтэк
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