Экономика

17:08 09.11.2021

Украина в ближайшие 3-5 лет будет нуждаться в импорте энергоугля – глава ДТЭК

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Украина в ближайшие 3-5 лет будет нуждаться в импорте энергоугля – глава ДТЭК

Украина в ближайшие 3-5 лет будет нуждаться в импорте энергетического угля, считает генеральный директор компании Максим Тимченко.

"То, что мы видим: Украина с этого года в энергетике становится нетто-импортером угля на следующие минимум 3-5 лет", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

При этом Тимченко отметил важность разработки программы импорта угля. "И этот уголь надо закупать не на пике и перед зимой, а заранее составлять целую программу по импорту угля и надо понимать, где этот уголь покупать", – сказал он, отметив, что, закупать нужно, "наверное, не у тех стран, которые решением одного-двух человек в один день могут остановить поставки".

Вместе с тем, по его словам, компания приветствует усилия власти по расчетам с ВИЭ-генерацией, что станет мощным сигналом для возобновления зеленой энергетики в Украине, а вместе с тем замещения тепловой генерации зелеными технологиями.

"А до этого надо трезво смотреть, сколько на время строительства зеленой генерации нам нужно угля", – отметил глава ДТЭК.

Теги: #уголь #импорт #дтэк #тимченко
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