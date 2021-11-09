Экономика

16:09 09.11.2021

ДТЭК заинтересовался малыми модульными реакторами на площадях своих ТЭС – глава компании

1 мин читать
ДТЭК заинтересовался малыми модульными реакторами на площадях своих ТЭС – глава компании

Энергохолдинг "ДТЭК" заинтересовался малыми модульными реакторами на площадях своих ТЭС, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко.

"Сегодня создаются новые технологии, это малые модульные реакторы. Это то, к чему мы должны серьезно отнестись. Поэтому наша компания будет изучать эти технологии", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник, отметив вместе с тем, что "это перспектива 7-10-12 лет".

По его словам, у компании есть понимание, что это технологии будущего, применимые не только в рамках дальнейшего развития НАЭК "Энергоатом", но и на тепловых электростанциях, "будучи заменителем использования угля для производства электроэнергии".

Теги: #реактор #тимченко #дтэк #тэс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:29 09.11.2021
ДТЭК законтрактовал 600 тыс. тонн угля на I кв.-2022, имеет дефицит антрацита для Луганской ТЭС

ДТЭК законтрактовал 600 тыс. тонн угля на I кв.-2022, имеет дефицит антрацита для Луганской ТЭС

11:57 04.11.2021
Госэнергонадзор выясняет причины аварийной остановки энергоблоков ДТЭК

Госэнергонадзор выясняет причины аварийной остановки энергоблоков ДТЭК

11:13 02.11.2021
В Украину идет 5 судов примерно с 280 тыс. тонн угля – источник

В Украину идет 5 судов примерно с 280 тыс. тонн угля – источник

18:07 25.10.2021
Минэнерго отмечает стабильность работы энергосистемы Украины, несмотря на низкие запасы угля

Минэнерго отмечает стабильность работы энергосистемы Украины, несмотря на низкие запасы угля

05:06 24.10.2021
На Донетчине из-за отсутствия угля остановилась Славянская ТЭС

На Донетчине из-за отсутствия угля остановилась Славянская ТЭС

13:04 20.10.2021
ДТЭК в 2021 году вложит в газодобычу $100 млн - гендиректор

ДТЭК в 2021 году вложит в газодобычу $100 млн - гендиректор

12:22 20.10.2021
В Украине до 2030 года может появиться малый модульный реактор – глава "Энергоатома"

В Украине до 2030 года может появиться малый модульный реактор – глава "Энергоатома"

16:10 08.10.2021
Уголь приходится покупать в условиях крайне напряженной ситуации на внешних рынках – исполнительный директор ДТЭК

Уголь приходится покупать в условиях крайне напряженной ситуации на внешних рынках – исполнительный директор ДТЭК

17:48 07.10.2021
ДТЭК заинтересовался проектами водородной энергетики

ДТЭК заинтересовался проектами водородной энергетики

12:32 17.09.2021
ДТЭК согласовал с американской HC Trading поставку 150 тыс. тонн угля в Украину

ДТЭК согласовал с американской HC Trading поставку 150 тыс. тонн угля в Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" хочет остаться собственником "Укрнафты" без Коломойского, а не наоборот

"Укрзализныця" передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn с 2022 г. – министр инфраструктуры

Беларусь предупредила украинских контрагентов о неготовности поставлять э/э в ноябре по рамочным контрактам

"Нафтогаз" попросил Германию привлечь его к сертификации "Северного потока 2", регулятор ФРГ еще не решил

Минрегион: подключение к теплоснабжению жилого сектора в Украине составляет почти 93%, а объектов социальной сферы - 85%

ПОСЛЕДНЕЕ

Курсы биткойна и эфира достигли очередных рекордных максимумов

Решение аппеляционной палаты ВАКС по делу "Роттердам+" может стать последним – прокурор Демкив

"Нафтогаз" хочет остаться собственником "Укрнафты" без Коломойского, а не наоборот

"Нова Пошта" собирает заявки на установку почтоматов в подьездах домов

Контракт с Alstom на поставку УЗ локомотивов будет подписан до конца года - Кубраков

"Укрзализныця" передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn с 2022 г. – министр инфраструктуры

Дефицит госбюджета Украины по итогам 2021г может составить 170 млрд грн вместо запланированных 220 млрд грн - КШЭ

Заявка на транзит газа через Украину в Словакию выросла до 83 млн куб. м с 75 млн куб. м за последние дни

ГП "Агрокомбинат Пуща Водица" и Stolitsa Group смогли договориться о новых условиях совместных проектов

Беларусь предупредила украинских контрагентов о неготовности поставлять э/э в ноябре по рамочным контрактам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА