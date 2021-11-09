ДТЭК заинтересовался малыми модульными реакторами на площадях своих ТЭС – глава компании

Энергохолдинг "ДТЭК" заинтересовался малыми модульными реакторами на площадях своих ТЭС, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко.

"Сегодня создаются новые технологии, это малые модульные реакторы. Это то, к чему мы должны серьезно отнестись. Поэтому наша компания будет изучать эти технологии", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник, отметив вместе с тем, что "это перспектива 7-10-12 лет".

По его словам, у компании есть понимание, что это технологии будущего, применимые не только в рамках дальнейшего развития НАЭК "Энергоатом", но и на тепловых электростанциях, "будучи заменителем использования угля для производства электроэнергии".