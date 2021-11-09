Экономика

10:45 09.11.2021

Дефицит госбюджета Украины по итогам 2021г может составить 170 млрд грн вместо запланированных 220 млрд грн - КШЭ

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Дефицит госбюджета Украины по итогам 2021г может составить 170 млрд грн вместо запланированных 220 млрд грн - КШЭ

Дефицит государственного бюджета Украины в 2021 году может составить 170 млрд грн при годовом плане 220 млрд грн, сообщила руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики (КШЭ) Дарина Марчак.

"По нашим оценкам, на конец 2021 года дефицит общего фонда госбюджета будет несколько ниже, чем предусмотрено законом о госбюджете, вследствие экономии по расходам (которую мы ожидаем на уровне 3% расходной части бюджета по общему фонду) и долговых выплат", – цитирует Марчак пресс-служба КШЭ в релизе во вторник.

В то же время даже при таких обстоятельствах финансирование дефицита госбюджета требует активизации долговых заимствований со стороны Минфина, что сложно реализовать без активного сотрудничества с Международным валютным фондом и выхода на внешние рынки, добавила она.

Согласно оценкам Центра анализа публичных финансов и публичного управления, по итогам января-ноября 2021 года дефицит госбюджета Украины составит около 115 млрд грн. Для финансирования такого объема дефицита и запланированных погашений госдолга (64,4 млрд грн) Министерству финансов за два последние месяца года потребуется заимствовать 180 млрд грн, или в среднем по 90 млрд грн в месяц. При этом в январе-октябре среднемесячный размер заимствований составило около 40 млрд грн, отмечает Марчак.

Теги: #кшэ #бюджет #дефицит
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