Экономика

09:45 09.11.2021

Заявка на транзит газа через Украину в Словакию выросла до 83 млн куб. м с 75 млн куб. м за последние дни

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Заявка на транзит газа через Украину в Словакию выросла до 83 млн куб. м с 75 млн куб. м за последние дни

Заявка на вторник на прокачку газа через Украину в Словакию выросла до 83 млн куб. м с 75 млн куб. м за несколько предыдущих дней, свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее говорил, что концерн планировал 8 ноября полностью закончить закачку газа в подземные хранилища в России, а затем начать заполнять свои мощности хранения в Европе (прежде всего в Германии и Австрии).

Наблюдатели ждали, что для реализации этих планов "Газпром" задействует неиспользованные свободные мощности на украинском и польском направлениях. Однако концерн пока не докупал дополнительные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа", который на ноябрь забронирован только на треть.

Теги: #газ #словакия #eustream #газпром
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