Украина полностью обеспечена продовольственной пшеницей – министр

Министерство аграрной политики и продовольствия в полном объеме выполнило задачу обеспечения продовольственной безопасности - выращивание хлеба в объеме, необходимом для стабильного потребления, экспорта и переработки, при этом вопрос его ценообразования находится вне компетенции и полномочий ведомства.

Об итогах эфира министра агрополитики Романа Лещенко на "Украинском радио" сообщается на сайте Минагрополитики в понедельник.

"У нас рекордные показатели по урожайности продовольственной пшеницы. "Зрада", которую распространяют представители СМИ, что у нас не будет продовольственной пшеницы, безосновательна. У нас подписаны с представителями экспортерами соответствующие меморандумы, мы четко контролируем объемы экспорта – здесь полное понимание", – цитирует главу министерства пресс-служба ведомства.

Лещенко подчеркнул, что задача Минагрополитики с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности - вырастить хлеб в объеме, необходимом для стабильного потребления, экспорта и переработки, которая в текущем году была выполнена в полном объеме. Что касается ценообразования, то это не компетенция ведомства и оно не имеет соответствующих полномочий.

Он уточнил, что в структуру себестоимости хлеба входит ряд характеристик: энергоресурсы, заработная плата и пр.

"Мы в министерстве видим два варианта выходов, чтобы сбалансировать этот вопрос. Первый – на социально значимые товары Украины распространить ставку НДС 14%. У нас сегодня есть ставка 14% на зерно, ее нужно распространить до конечного потребителя. Это лучший инструмент сбалансирования инфляции в Украине, когда ставка с 20% выходит на 14%. Как министерство мы эту позицию отстаиваем", - заявил Лещенко.

Другой способ сбалансировать цены на хлеб, по словам главы министерства, это принятие закона о внутренней торговле, расширяющий полномочия Минагрополитики по контролю торговых сетей для их балансирования.

Как сообщалось, главы ассоциаций "Мукомолы Украины", Всеукраинской ассоциации пекарей и "Укрхлебпром", с 2011 года участвовавшие в соблюдении условий зернового меморандума о взаимопонимании между Минагрополитики, зернотрейдерами и перерабатывающими предприятиями, отозвали свои подписи под данным документом, поскольку им не удалось договориться с другими подписантами о введении раздельных ограничений на объемы экспорта продовольственной и фуражной пшеницы.

По данным "Мукомолов Украины", урожай пшеницы в нынешнем 2021/2022 МГ вырос на 29,3% по сравнению с 2020/2021 МГ – до 32,2 млн тонн, однако доля высококачественного продовольственного зерна упал до 42% с 58% в прошлом МГ. В то же время экспорт пшеницы с начала нынешнего МГ в июле и по состоянию на 8 октября составил 10,05 млн тонн, из которого продовольственная – 92%, или 9,2 млн тонн, что грозит дефицитом продовольственной пшеницы 2 класса, используемой для переработки в муку.

Директор ООО "Коммерческо-производственная фирма "Рома" (Первомайский Харьковской обл.) Сергей Цымбалов заявил на прошлой неделе, что при ограничении максимального экспорта пшеницы на уровне 25,3 млн тонн существует большая вероятность сценария, при котором Украина экспортирует большую часть продовольственной пшеницы и останется с запасами фуражной. По его данным, из фуражной пшеницы нельзя сделать качественный продукт, вследствие чего производителям хлеба придется либо снизить качество своей продукции за счет перехода на сырье низкого качества, либо экспортировать муку из-за границы, что приведет к удорожанию конечного продукта.

В прошлом МГ в дополнениях к меморандуму вводились также граничные объемы экспорта кукурузы – 24 млн тонн, пшеницы -17,5 млн, ржи – 16 тыс. тонн.