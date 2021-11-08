Критерий монополизма в законе об олигархах широк: список естественных монополий АМКУ включает 357 страниц

Сводный перечень субъектов естественных монополий Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), опубликованный на его сайте, по состоянию на 30 сентября 2021 года занимает 357 страниц, на каждой из которых размещено до 10-11 компаний.

Согласно ему, основную массу таких монополий составляют региональные компании по транспортировке тепла, поставке воды и услуг водоотводения, чей реестр ведет Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В частности, азотные предприятия Дмитрия Фирташа "Ривнеазот", Северодонецкое объединение "Азот", черкасский Азот" или "Днипроазот" группы "Приват" внесены в перечень естественных монополистов именно как поставщики воды или услуг водоотведения.

По этим же критериям в документе оказались такие крупные промышленные предприятия, как меткомбинат "Азовсталь", Южный горно-обогатительный комбинат, Объединенная горно-химическая компания, Крюковский вагоностроительный или Теофипольский сахарный заводы.

В этом списке также компании по распределению природного газа и электроэнергии (облэнего и облгазы), однако их относительно немного – около 80.

Еще в перечне чуть более 30 аэропортов, отвечающих за взлет-посадку и авиабезопасность, в том числе связанное с горнолыжным курортом "Буковель" ООО "Скорзонера" (Ивано-Франковский аэропорт) и ООО "Нью Системс АМ" Александра Ярославского (Харьковский аэропорт).

В число субъектов естественных монополий вошло всего семь компаний, которые действуют на всей территории Украины: "Украэрорух", "Укрзализныця", "Укртрансгаз", "Укртранснафта", Оператор ГТС Украины, "Укрэнерго" и "Укрхимтрансаммиак".

Как сообщалось, закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" был опубликован в газете "Голос Украины" 6 ноября, вступил в силу на следующий день и вводится в действие через шесть месяцев после вступления в силу.

Закон устанавливает четыре критерия, при соответствии трем из которых бизнесмен попадает в реестр олигархов, и предоставляет ему возможность за полгода избежать этого титула. Речь о вовлечении в политику, владении медиа, значительными экономическими активами (согласно законопроекту – 1 млн прожиточных минимумом, или около 248 млн грн, или около $95 млн) и монополиями.

"…является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке согласно закону "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение", – так сформулирован третий критерий.

Экс-глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), партнер юридической компании Redcliffe Partners Юрий Терентьев ранее указывал в комментарии агентству, что перечень монополистов существует только в отношении естественных монополий, и он формируется на основании информации, полученной от профильных органов власти.

Он напомнил, что в Украине монопольное положение определенного субъекта определяет АМКУ в рамках конкретного расследования дела о нарушении. Экс-глава ведомства указал, что принятие такого отдельного вида решения Антимонопольного комитета Украины как "признание субъекта монополистом", кроме естественных монополий, возможно, по сути, только ретроспективно.

Ранее министр юстиции Денис Малюська отмечал, что есть два известных в мире пути деолигархизации: через мощные антимонопольные органы, как в США, или полная ликвидация через неправовые действия правоохранительных органов, как в России. По его словам, в условиях блокировки судами решений АМКУ Украина избрала новый инновационный путь – через указанные выше четыре критерия.