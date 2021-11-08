"Нафтогаз" попросил Германию привлечь его к сертификации "Северного потока 2", регулятор ФРГ еще не решил

Украина просит германское Федеральное сетевое агентство привлечь ее к процессу сертификации "Северного потока 2", сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) пресс-секретарь агентства Фите Вульф.

"Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и LLC "Газотранспортная система Украины" подали заявку на приглашение к процессу", - сказал Вульф в понедельник.

При этом агентство пока не решило, привлекать ли Украину к процессу сертификации "Северного потока 2". "Запросы в настоящее время проверяются. Решения о запросах на приглашение к процессу Федеральное сетевое агентство публикует на своем сайте", - пояснил Вульф.

По регламенту агентства, сообщил Вульф, приглашенные к процессу получают право давать свои заключения в ходе процесса сертификации.

Как сообщил ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон процесс сертификации российского газопровода "Северный поток 2" продолжается, на следующей неделе будет принято решение об участии компании в этом процессе.

"Решение (по участию "Оператора ГТС Украины" - ИФ) ожидается на следующей неделе", - написал он на своей странице в "Фейсбук" в комментариях под постом.