Экономика

12:34 08.11.2021

Минрегион: подключение к теплоснабжению жилого сектора в Украине составляет почти 93%, а объектов социальной сферы - 85%

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Минрегион: подключение к теплоснабжению жилого сектора в Украине составляет почти 93%, а объектов социальной сферы - 85%

Подключение к теплоснабжению жилого сектора в Украине составляет почти 93%, а объектов социальной сферы - 85%, в Одесской и Херсонской областях показатель ниже, заявляют в министерстве развития громад и территорий.

"На утро, 8 ноября, 93% жилого фонда по всей стране подключено к отоплению, и 85% объектов социальной инфраструктуры", - сказала заместителя министра развития громад и территорий Натальи Хоцяновской на брифинге в понедельник в Киеве.

По ее словам, в Одесской и Херсонской областях показатель существенно ниже, чем по всей Украине, что связано с климатическими условиями.

В то же время, на 100% к теплоснабжению жилой фонд подключен в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.

Теги: #подключение #теплоснабжение
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