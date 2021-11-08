Экономика

11:36 08.11.2021

Песков переадресовал в "Газпром" вопрос о процессе заполнения ПХГ в Европе

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Песков переадресовал в "Газпром" вопрос о процессе заполнения ПХГ в Европе

В Кремле переадресовали в "Газпром" вопрос о процессе заполнения газом его ПХГ в Австрии и Германии на фоне того, что компания не стала бронировать дополнительные мощности для прокачки, но подчеркнули, что не видят в этом нарушения соответствующего поручения главы государства.

В ходе общения с журналистами внимание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова обратили на то, что Владимир Путин в октябре поручил "Газпрому" активизировать закачку газа в ПХГ в Германии и Австрии с 8 ноября, но компания не стала бронировать мощности на прокачку в Европу. В связи с этим журналисты сделали вывод, что соответствующее поручение главы государства не выполняется.

"Здесь нужно обращаться к "Газпрому" за разъяснениями. Именно "Газпром" ведет ежедневные контакты со своими контрагентами в европейских странах", - отреагировал Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, не видят ли в Кремле, что "Газпром" не выполняет соответствующее поручение Путина.

На совещании 27 октября президент поручил главе "Газпрома" Алексею Миллеру после заполнения российских ПХГ к 8 ноября начать работу по повышению объемов газа в хранилищах компании в Австрии и Германии.

Теги: #песков #газпром
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