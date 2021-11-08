Экономика

10:58 08.11.2021

Правительство Украины уволило четырех заместителей министра экономики

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Правительство Украины уволило четырех заместителей министра экономики

Кабинет министров на внеочередном заседании 5 ноября уволил с должности первого замминистра экономики Владимира Гринюка, а также заместителей министра экономики Светлану Глущенко, Кристину Голубицкую и Михаила Льва.

Соответствующие распоряжения №1408-р, 1409-р, 1410-р и 1411-р от 5 ноября обнародованы на "Урядовом портале".

Как сообщалось, 4 ноября Верховная Рада назначила Юлию Свириденко первым вице-премьером – министром экономики Украины. Она сменила на этой должности Алексея Любченко.

Теги: #минэкономики #заместители #увольнение
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