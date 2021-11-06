Экономика

14:04 06.11.2021

Импорт электроэнергии из Беларуси в объеме 5 МВт-ч 6 ноября осуществляет "ТЭТ групп" – глава энергокомитета Рады

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Импорт электроэнергии из Беларуси в объеме 5 МВт-ч 6 ноября осуществляет "ТЭТ групп" – глава энергокомитета Рады

Компания "ТЭТ групп" 6 ноября начала импорт электроэнергии из Беларуси в объеме 5 МВт-ч, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"Начался импорт электроэнергии из Беларуси в Украину в объеме 5МВт-ч", – написал Герус в своем Телеграмм-канале в субботу.

При этом он обратил внимание, что его осуществляет именно ООО "ТЭТ групп" Виталия Бутенко, которая, по его словам, единственная получила электроэнергию из Беларуси, в отличие от НАЭК "Энергоатом" и "ЭРУ Трейдинг", которые также выкупали межгосударственные сечения для импорта на аукционах "Укрэнерго", но физически его не осуществляют.

Вместе с тем Герус отметил, что раньше "ТЭТ групп", основанная летом текущего года и начавшая свою деятельность только в октябре, не импортировала электроэнергию.

"Тем не менее именно "ТЭТ групп" обходит и государственный "Энергоатом", и "ЭРУ Трейдинг", работающую на рынке свыше 5 лет, и получает эксклюзивный/монопольный доступ к белорусской электроэнергии", – подчеркнул глава комитета.

Герус предположил, что доступ к белорусской э/э компания получила в результате определенных договоренностей.

Как сообщалось, согласно данным на сайте ENTSO-E, на 6 ноября забронировано по 5 МВт мощности сечения с Беларусью на каждый час суток, исключая последний.

На аукционе по распределению мощности межгосударственных сечений для импорта на 6 ноября 10 МВт выкупило ООО ЭРУ "Трейдинг", принадлежащее Ярославу Мудрому и Дейлу Перри, еще 5 МВт – ООО "ТЭТ групп" Виталия Бутенко, ранее возглавлявшего Д.Трейдинг. Всего предлагалось 15 МВт.

Ранее по итогам месячного аукциона на ноябрь, 855 МВт мощности для импорта из Беларуси выкупила НАЭК "Энергоатом", еще 15 МВт – ООО "Электро Комьюнити". Но, судя по всему, "Энергоатом" отказался от мощности сечения на 3 и 4 ноября, поскольку они были выставлены на суточный аукцион. Вместе с тем уже на суточные аукционы на 5 и 6 ноября выставлялось всего 15 МВт, что дало повод участникам рынка говорить о том, что "Энергоатом" на эти дни оставил за собой право на ранее забронированные мощности. В самой компании это не комментируют.

Теги: #электроэнергия #импорт #герус #беларусь
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