Украинская генерация заключила контракты на поставки угля в Польше, США, ЮАР – глава Минэнерго

Украинские производители электроэнергии уже имеют законтрактованные объемы поставок угля из Польши, США и ЮАР, сообщил министра энергетики Герман Галущенко.

"В ноябре ожидается 1,5 млн тонн отечественного угля и в то же время вырастет доля импорта благодаря диверсификации источников поставок. Украинские компании уже заключили контракты на поставки угля из Польши, США, ЮАР", – сказал министр в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

По его словам, стоимость импортного угля достигает $300 за тонну, в особенности угля, поставляемого морским путем.

Министр отметил, что в октябре на теплоэлектростанции поступило 1,3 млн тонн угля собственного производства, или 85% от общего объема поставок. Импорт составил 260 тыс. тонн, из которых на госгенерацию приходится 36 тыс. тонн.

Вместе с тем Галущенко указал, что Российская Федерация ограничила транзит угля из Казахстана.

Учитывая эти факторы, министр подчеркнул необходимость развивать внутреннюю добычу угля. "Важно, чтобы мы посмотрели на возможности быстрого наращивания внутренней добычи. И если есть такие возможности и есть возможность вложить деньги в отечественный уголь, это и есть ключевым приоритетом", – подчеркнул министр.

Как сообщалось, Украина в ноябре планирует импортировать 562 тыс. тонн угля, из которых около 200 тыс. тонн будут поставлены в адрес ПАО "Центрэнерго".

По словам главы набсовета "Центрэнерго" Дениса Кудина, компания в течение ноября ожидает около 450 тыс. тонн угля, половину из которого составит импортируемый ресурс.

"В ноябре мы ждем 220 тыс. тонн – это госшахты - и еще 220-230 тыс. тонн – импорт. Из него 130 тыс. тонн должны прибыть морским транспортом, 100 тыс. тонн – ж/д транспортом. Того, что можно привезти ж/д транспортом, недостаточно, поэтому мы сейчас контрактуем объемы морским транспортом. Из Европы, из Латинской Америки", – отметил он.

Глава энергокомитета Рады Андрей Герус 4 ноября заявил, что Россия ограничила транзит угля из Казахстана в Украину.

Вместе с тем в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана отметили, что ограничения на транзит казахстанского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны.