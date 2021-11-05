Экономика

11:37 05.11.2021

Кабмин временно возложил полномочия главы таможни на экс-начальника управления разведки Госпогранслужбы Демченко

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Кабмин временно возложил полномочия главы таможни на экс-начальника управления разведки Госпогранслужбы Демченко

Кабинет министров временно возложил полномочия главы Государственной таможенной службы на директора департамента по борьбе с контрабандой Вячеслава Демченко.

Соответствующее распоряжение от 4 ноября № 1403-р обнародовано на "Урядовом портале".

За день до этого, 3 ноября, президент своим указом уволил Демченко с должности начальника управления разведки Администрации Государственной пограничной службы. Месяцем ранее президент присвоил Демченко военное звание бригадного генерал-полковника.

В своей декларации, поданной 1 ноября 2021 года, Вячеслав Демченко указал в качестве доходов от зарплаты 1,417 млн грн, а также 1390 грн в качестве помощи участникам АТО, помимо этого указал 840 тыс. грн наличными и 73 тыс. грн на банковском счету. В его декларации обозначены квартира 32 кв. м, земельный участок 1,9 га в Черкасской области, которым Демченко владеет с 2018 года, а также транспортные средства - ВАЗ 2101 и Renault Megane 2010 года выпуска.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Павла Рябикина, который ранее возглавлял Государственную таможенную службу, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

 

Теги: #таможня #кадры #демченко #кабмин
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