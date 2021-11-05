Экономика

09:33 05.11.2021

Россия не блокировала поставки угля Украине, ограничения связаны с загруженностью инфраструктуры, заявили в Казахстане

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Россия не блокировала поставки угля Украине, ограничения связаны с загруженностью инфраструктуры, заявили в Казахстане

Ограничения на транзит казахстанского угля через Россию в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Полностью Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения, в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в четверг глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус написал в своем телеграм-канале, что Российская Федерация остановила транзит угля, поступающего в Украину из Казахстана. Он заявил, что все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. При этом Герус уточнил, что технически блокирование происходит на уровне компании "РЖД", которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через территорию России.

Теги: #рф #уголь #желдорога #казахстан
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