Укргазбанк совместно с Mashreq bank заключил первые соглашения по структурированному торговому финансированию на сумму $35 млн

Государственный Укргазбанк (Киев) начал сотрудничество с крупнейшим частным банком ОАЭ Mashreq bank, заключил первые соглашения по структурированному торговому финансированию, сообщила пресс-служба банка в четверг.

Согласно сообщению, сделки заключены на срок до 60 дней на сумму около $35 млн.

"Это значит, что Украина будет импортировать нефтепродукты для дальнейшей переработки и экспорта уже готовой продукции", – поясняется в сообщении.

Указывается, что соглашение поддержала Международная финансовая корпорация, а Mashreq bank выступил подтверждающим банком.

Mashreq bank является крупнейшим частным банком ОАЭ, имеет филиалы в Лондоне, Гонконге и Нью-Йорке.

АБ "Укргазбанк" создано в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), на 1 сентября 2021 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 5-е место (124,417 млрд грн) среди 72 действовавших в стране банков.