Экономика

16:25 04.11.2021

Министры комитета ОПЕК+ выступили за продление плана нефтедобычи на декабрь

2 мин читать

Министры мониторингового комитета стран ОПЕК+ (JMMC) выступили за увеличение нефтедобычи в декабре только на 400 тысяч баррелей в сутки, как и планировалось, сообщили источники "Интерфакса".

Позднее состоится полноформатная встреча министров, после которой, на 17:30 назначена пресс-конференция.

В июле, на фоне восстановления спроса на нефть, страны ОПЕК+ приняли решение об ускоренном наращивании нефтедобычи - на 400 тыс. баррелей в сутки (б/). Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, который высказывал опасения, что восстановление спроса может быть хрупким на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, говорил, что не все страны смогут наращивать предложение. И уже в августе сделка была перевыполнена на 119% (то есть недопоставка к плану составила около 1 млн б/с), а в сентябре - на 115% (недопоставка 0,7 млн б/с).

Цены на нефть устойчиво растут и превышают $80 за баррель, что ведет к росту цен на топливо, вызывает инфляцию, и, как говорят потребители, мешает восстановлению экономики.

Однако пока страны ОПЕК+ оставляли без внимания эти просьбы - на предыдущем заседании шла речь о возможном ускоренном повышении на восемьсот, а не на 400 тыс. б/с, но в итоге решение принято было. Производители, в частности Саудовская Аравия, хотят убедиться, что рынку нужна нефть и в долгосрочном плане, ведь они не могут, однажды нарастив поставки, "перекрыть кран" и оставить свои инвестиции в земле.

Между тем многие эксперты и участники рынка говорят уже о стойкой нехватке инвестиций в нефтедобычу, а производители заговаривают о необходимости посмотреть на другие источники энергии, кроме нефти.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ остановила транзит угля из Казахстана в Украину

"Укрзализныця" с 1 декабря планирует повысить зарплату железнодорожникам на 10%

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

Экоинспекция Украины оштрафовала ГОК Ferrexpo на $30 млн за самозахват земли и ущерб экологии

Введение обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения потребует в первый год 22 млрд грн из бюджета - Минсоцполитики

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ остановила транзит угля из Казахстана в Украину

Мораторий на увеличение налогов, упрощение кредитования – антикризисный план от "УДАР Виталия Кличко" для предпринимателей

Медведчука в ТОП-10 богатых украинцев сменил совладелец Revolut Яценко – рейтинг НВ и Dragon Capital

Эксперты допустили, что Европа зимой может использовать буферный газ из ПХГ

РФ ограничила поставки в Украину сжиженного газа в ноябре до уровня 30%, существенного влияния на рынок это не окажет – Герус

Проект "Большое строительство" позволил дорожным компаниям нарастить персонал и объемы работ в 2-3 и более раз за несколько лет – участники рынка

Объем внутреннего потребления цемента в Украине по итогам 2021г может достичь 10 млн тонн – прогноз

"Укрцемент" планирует за год привести нормативную базу по цементу в соответствие европейским стандартам

Контракты свыше 1 млрд грн в дорожном строительстве имеет 21 компания – министр

Украина и Иордания согласовали форму сертификата на экспорт украинского молока и молочных продуктов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА