Экономика

16:24 04.11.2021

Мораторий на увеличение налогов, упрощение кредитования – антикризисный план от "УДАР Виталия Кличко" для предпринимателей

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Мораторий на увеличение налогов, упрощение кредитования – антикризисный план от "УДАР Виталия Кличко" для предпринимателей

Антикризисный план, который предложил «УДАР Виталия Кличко», нужно реализовать, чтобы оказать реальную поддержку бизнесу в условиях коронакризиса. План содержит реальные предложения, как сдержать эпидемию, смягчить последствия карантинных ограничений для бизнеса и начать восстановление экономики. Об этом заявила представительница партии "УДАР Виталия Кличко", народный депутат VII и VIII созывов Оксана Продан, сообщает официальный сайт "УДАРа".

«Нужно оказать реальную поддержку предпринимателям для преодоления последствий эпидемии коронавируса. Задача власти – реализовать такие меры, которые дадут дополнительный стимул для роста экономики, а не станут причиной упадка или закрытия бизнесов украинцев», – подчеркнула Оксана Продан.

Она обратила внимание, что в антикризисном плане «УДАРа Виталия Кличко» содержатся меры, которые должны остановить фискальное давление на предпринимателей. В частности, предлагается отказаться от изменений в Налоговый кодекс, которые увеличивают ставки и базу налогообложения или увеличивают полномочия фискалов. В «УДАРе» также требуют снять с рассмотрения законопроект №5600, отменить общую фискализацию и вернуть единый налог в полном объеме.

«Для поддержки бизнеса нужно упростить и расширить выдачу доступных кредитов для бизнеса, снизить арендную плату для предпринимателей за счет компенсаций из бюджета и предусмотреть на следующий год дополнительные инвестиции для отраслей, пострадавших от коронакризиса», - отметила Продан.

По ее словам, необходимо также ввести мораторий на повышение налогов до завершения карантинных ограничений, определить медицинскую отрасль приоритетным направлением государственных инвестиций и направить банковское кредитование в реальный сектор экономики.

«Реализуя антикризисный план, Украина сможет не только минимизировать возможные потери малого и среднего бизнеса от кризиса, но и заложить реальные механизмы роста всей экономики. Вместе мы сможем сделать Украину сильной», - подчеркивает Оксана Продан.

Теги: #предприниматели #продан #план #удар_виталия_кличко
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