Экономика

15:20 04.11.2021

Медведчука в ТОП-10 богатых украинцев сменил совладелец Revolut Яценко – рейтинг НВ и Dragon Capital

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Медведчука в ТОП-10 богатых украинцев сменил совладелец Revolut Яценко – рейтинг НВ и Dragon Capital

Свое состояние за прошедший год увеличили восемь из 10 богатейших украинцев, тогда как владелец Group DF Дмитрий Фирташ стал "беднее" на 16%, а депутат Виктор Медведчук – на 26,8% и лишился места в ТОП-10, которое занял совладелец британского финтех-стартапа Revoult Влад Яценко, чьи активы выросли почти втрое – до $1,277 млрд и позволили ему занять восьмое место.

Согласно ежегодному рейтингу Топ-100 самых богатых украинцев от журнала "Новое время" и инвестгруппы Dragon Capital, состояние Медведчука уменьшилось до $546 млн, что соответствует 13-й позиции, а Фирташа – до $1,071 млрд, или 10-й позиции.

По оценкам составителей, владелец SСM Ринат Ахметов, по-прежнему, остается самым богатым украинцем и смог нарастить свое состояние за год на 75% – до $11,544 млрд.

Виктор Пинчук, EastOne Group, сохранил вторую строчку с $2,603 млрд (+8%), а на 3-е место с 5-го поднялся партнер Ахметова по горно-металлургической группе "Метинвест" Вадим Новинский, чьи активы объединены в Smart Group: его состояние почти удвоилось и достигло $2,44 млрд.

Согласно рейтингу, Петр Порошенко, основным активом которого указана кондитерская корпорация Roshen, стал богаче всего на 2% и с $1,522 млрд занял четвертое место, а замкнул пятерку, поднявшись за год на четыре позиции, мажоритарий горнорудной Ferrexpo Константин Жеваго с $1,497 млрд (+75% по сравнению с прошлым годом).

Александр и Галина Гереги ("Эпицентр-К") занимают шестое место с $1,462 млрд (+26%). На седьмом месте Игорь Коломойский (группа "Приват") с $1,401 млрд (+19%), а его коллега Геннадий Боголюбов на девятом месте с $1,17 млрд (+8%).

"Новички" рейтинга: Максим Поляков (Firefly Aerospace) – 14 место с $540 млн, Александр Конотопский (Ajax) – 26 место с $380 млн, Павел Овчаренко ("Агрейн") – 35 место с $331 млн, Екатерина Костерева (Terrasoft) – 48 место с $207 млн, Вадим Нестеренко (Ristone Holdings) – 50 место с $202 млн, Александр Косован (MacPaw) – 52 место с $196 млн.

В Топ-100 также попал сооснователь Monobank/Fintech Band Дмитрий Дубилет – 53 место со $196 млн и его партнеры Олег Гороховский, Евгения Кривенко и Михаил Рогальский, которые замкнули ТОП-100 с суммой по $100 млн каждый.

Как отметили составители рейтинга, в настоящее время вся сотня "весит" $47,4 млрд.

"Это самый высокий показатель, начиная с 2014 года, хотя он еще сильно недотягивает до довоенного 2013-го, когда эта когорта суммарно оценивалась в $67 млрд. А рекордным был 2011-й — $83,7 млрд", – констатируется в публикации.

Всего в списке сейчас 10 миллиардеров против прошлогодних восьми. Семь из Топ-100 ушли в минус, а 93 — в достаточно ощутимый плюс.

Теги: #медведчук #состояние #рейтинг
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