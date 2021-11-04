Проект "Большое строительство" позволил дорожным компаниям нарастить персонал и объемы работ в 2-3 и более раз за несколько лет – участники рынка

Крупные украинские компании дорожного строительства на конгрессе "Дороги будущего" Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) в Киеве отчитались о росте в два-три и более раза численности работников и объема ремонтных работ за последние несколько лет, объясняя этот результат резко выросшим объемом бюджетного финансирования в рамках проекта "Большое строительство".

По словам генерального директора ООО "Автомагистраль-Юг" Николая Тимофеева, за четыре года персонал компании вырос с 1,5 тыс. до 6,5 тыс. человек.

"900 км в этом году планируем ввести в эксплуатацию. Три года назад все государство столько вводило – 900-1000 км (в год), – отметил он.

Главный инженер ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" Александр Добони сообщил, что если в 2019 году компания построила около 350 км дорог, то за год она выросла более чем вдвое и по объемам, и по количеству сотрудников. Он добавил, что только в оборудование было инвестировано около 3 млрд грн, было куплено около 2 тыс. единиц техники, в результате ее парк в 2020 году достиг 4 тыс.

"В этом году бизнес и дальше растет", – сказал Добони, призвав к большему внедрению в Украине бетонных дорог, подобных новой Днепр-Решетиловка, на которой работает компания, так как битума для традиционных асфальтных дорог не хватает.

По словам руководителя группы компаний RDS Юрия Шумахера, если в 2019 году в ней было занято 1 тыс. работников, то сейчас – свыше 3 тыс. "Сдавали 20- км с трудом, а сейчас сдаем 600 км", – отметил он.

Шумахер подчеркнул, что надежное бюджетное финансирование дало банкам новую отрасль для кредитования, что вместе с падением ставок позволяет быстрее строить.

Директор ООО "Дорожное строительство "Альтком" Игорь Карнаков на конгрессе сообщил, что после потери из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе цементного комбината, порта и множества техники компанию могло спасти только чудо, и таким чудом стало "Большое строительство".

По его словам, если несколько лет назад в компании было 400 сотрудников, то теперь 1,5 тыс., а объем годовых контрактов вырос с 400 млн грн до 5 млрд грн и "кажется мало". Он добавил, что компания снова вернулась к выполнению контрактов в Туркменистане и Ираке.

Руководитель работающего преимущественно в Одесской области ООО "Евродор" Геворг Аветисян сказал, что компания недавно приобрела один мобильный асфальтобетонный завод и 1 стационарный, который в этом году будет монтировать.

Говоря о ключевых проблемах и задачах на ближайшее время, участники обсуждения высказались за скорейшую либерализацию ценообразования в отрасли. "Мы надеялись, что это будет сделано до конца года, но вижу, что минимум год времени еще надо", – констатировал Тимофеев из "Автомагистрали-Юг" после выступления представителей государства.

Были озвучены также предложения об ужесточении тендерных требований при закупках, подобно тому, как это сделано в ЕС. В частности, Шумахер из RDS предложил включить в них наличие аналогичных по сумме выполненных контрактов, а также прибыльность за какое-то время.

Отдельно руководители компаний констатировали низкое качество проектной документации, в том числе из-за выбора проектантов на тендере только на основе ценового критерия, что приводит к возникновению дополнительных работ. По их словам, в целом отрасль проектирования автодорог и мостов существенно отстает от взятых темпов "Большого строительства".

"Это объективная проблема. Долго ничего не строили. Был (автодорожный бюджет) 20 млрд грн, а стало – 120 млрд грн", – высказал свое мнение о причине проблемы Карнаков из "Альткома", призвав вместе с коллегами государство помочь в популяризации профессии дорожника и дорожного проектанта и увеличению госзаказа на специалистов.

Еще одной острой проблемой была названа логистика, особенно "Укрзализныця", которая, по словам Тимофеева из "Автомагистрали-Юг" не может обеспечить необходимые автодорожникам объемы перевозок.

По словам Добони из "Онура", если бы была возможность решить проблемы с перевозкой материалов в удаленные от основного сырья регионы, то объемы строительства можно было бы нарастить еще на 20-30%. Он уточнил, что особенно остро этот вопрос стоит в конце лета - осенью, когда накопленные запасы исчерпываются и оперативно их пополнить нет возможности, хотя свободные мощности у производителей есть.

Согласно оценкам НАДУ, в минувшем году в Украине было отремонтировано чуть более 6 тыс. км дорог, в этом будет около 6,5 тыс. км, а в следующем планируется увеличить объемы до 10,5 тыс. км.

Всего в Украине 170 тыс. км дорог общего пользования, из которых 50 тыс. – дороги государственного значения и 120 тыс. км – местного значения.

Проект госбюджета на 2022 года предусматривает расходы на строительство автодорог на уровне 124,1 млрд грн при плане в 2021 году 123,9 млрд грн.