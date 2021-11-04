Объем внутреннего потребления цемента в Украине по итогам 2021г может достичь 10 млн тонн – прогноз

Объем внутреннего потребления цемента в Украине по итогам 2021 года может достичь 10 млн тонн впервые с 2014 года, считает глава ассоциации "Укрцемент" Павел Качур.

"У нас есть данные производства за девять месяцев, и мы можем с легким оптимизмом прогнозировать, что в этом году мы впервые с 2014-го перейдем к цифре более 10 млн тонн потребленного на внутреннем рынке цемента. Если не будет чрезвычайных ситуаций, выйдем на 10,5 млн тонн", – сообщил Качур в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По данным "Укрцемента", в январе-сентябре 2021 года производство цемента возросло на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в течение последний четырех лет объем рынка цемента составлял до 9 млн тонн/год.

"У нас емкость рынка небольшая. Четыре последние года это до 9 млн тонн/год. В соизмеримой по количеству населения Польше, которая значительно меньше территориально, объем потребления в 2020 году составил 18,9 млн тонн – вдвое больше. Поэтому нам есть куда расти. Наши заводы работают на две трети своей реальной мощности", – отметил Качур.

По его словам, увеличение потребления цемента связано с позитивным периодом на строительном рынке, в том числе активным дорожным строительством.