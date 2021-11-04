Контракты свыше 1 млрд грн в дорожном строительстве имеет 21 компания – министр
Факт наличия большого количества компаний с крупными контрактами на украинском рынке дорожного строительства опровергает обвинения в его картелизации, заявил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.
"21 компания на рынке имеет общее количество контрактов на сумму свыше 1 млрд грн", – сказал он на конгрессе "Дороги будущего" Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) в Киеве.
Заместитель министра финансов Александр Кава уточнил, что проект госбюджета на 2022 года предусматривает расходы на строительство автодорог на уровне 124,1 млрд грн (плане в 2021 году – 123,9 млрд грн).
"Украинский рынок более конкурентный, чем любой рынок в ЕС или США", – поддержал министра генеральный директор одной из крупнейших на рынке ООО "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев.
Согласно оценкам НАДУ, в минувшем году в Украине было отремонтировано чуть более 6 тыс. км дорог, в этом будет около 6,5 тыс. км, а в следующем планируется увеличить объемы до 10,5 тыс. км.
Всего в Украине 170 тыс. км дорог общего пользования, из которых 50 тыс. – дороги государственного значения и 120 тыс. км – местного значения.