Экономика

11:33 04.11.2021

Украина и Иордания согласовали форму сертификата на экспорт украинского молока и молочных продуктов

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Украина и Иордания согласовали форму сертификата на экспорт украинского молока и молочных продуктов

Компетентные органы Украины и Иордании согласовали форму сертификата на экспорт из Украины молока и молочных продуктов, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На этой неделе мы открыли еще один рынок - экспорт украинской молочки в Иорданию. Компетентные органы двух государств согласовали форму сертификата на экспорт из Украины молока и молочных продуктов. Конкретный результат совестной работы дипломатов и специалистов Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что украинские молочные продукты очень качественные и потому пользуются большим спросом за границей. По словам Кулебы, это уже третий сертификат, согласованный между Украиной и Иорданией в текущем году.

"МИД продолжает системно открывать новые иностранные рынки для украинских экспортеров совместно с Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Каждый новый открытый рынок – это дополнительные возможности для украинских компаний, укрепление нашей национальной валюты, приплыв иностранной валюты в Украину, новые рабочие места, налоги в бюджет, лучшие зарплаты для наших граждан", - рассказал он.

Глава МИД подчеркнул, что от экспансии украинских товаров за границу выиграют не только компании-экспортеры, а каждый гражданин Украины, вовлеченный в экономическую активность.

Теги: #молоко #сертификат #иордания
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