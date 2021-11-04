Экономика

11:16 04.11.2021

"Интергал-Буд" намерен приобрести контроль над рядом компаний, связанных со строительными проектами в Киеве и Львове

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"Интергал-Буд" намерен приобрести контроль над рядом компаний, связанных со строительными проектами в Киеве и Львове

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешения ООО "Стар Билдинг", которым владеет "Интергал-Буд", приобрести контроль над рядом компаний, связанных с проектами жилого и коммерческого строительства в Киеве и Львове.

Согласно сообщению на официальном сайте АМКУ, "Стар Билдинг" получил разрешения на приобретение долей в уставных капиталах ООО "Бритико", ООО "Веркон-Агрус", ООО "Термогальванический завод", ООО "Профит девелопмент", ООО "Инвестбудгаличина", ООО "ТД Интертрейдинг", ООО "Отельный комплекс "Спасский" (все – Киев), а также ООО "Патриаком" и ООО "Патриаком-Ленд" (оба – Львов). Вследствие концентрации "Стар Билдинг" получит более 50% голосов в высших органах управления обществ.

По данным АМКУ, указанные компании осуществляют деятельность по предоставлению в аренду различных типов коммерческой недвижимости, а также организации строительства жилья. Конечным бенефициаром компаний выступает гражданин Великобритании, отношения контроля с которым будут прекращены после концентрации. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, речь о Марке Рональде Райнере.

По данным Госреестра, владельцами "Сити Билдинг" указаны кипрская "Интергал Групп Лимитед" (90%) и ООО "КУА "Кристал Эссет Менеджмент" в интересах фонда "Интергалбудинвест". Конечным бенефициаром указана Юлия Мазманиду. По данным АМКУ, компания занимается организацией отделов продаж недвижимости в Украине.

Кипрская "Иск Инвест Лимитед" владеет долями в уставных капиталах компаний "Отельный комплекс "Спасский" (100%), "ТД Интертрейдинг" (90%), "Профит девелопмент" (90%).

Также кипрская "Аджиндо Лимитед" владеет долями в "Бритико" (90%), "Веркон-Агрус" (77%), "Термогальванический завод" (89%), "Патриаком" (100%).

Стройкомпания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2020 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Теги: #интергал_буд #амку
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