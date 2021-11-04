ПриватБанк и Azimo запустили сервис мгновенных денежных переводов из Европы в Украину

Государственный ПриватБанк (Киев) в партнерстве с европейским онлайн-сервисом перевода средств Azimo запустили сервис мгновенных денежных переводов в Украину, ориентированный для работающих за рубежом украинцев, сообщила пресс-служба банка в четверг.

"Теперь клиенты Azimo в Великобритании, Европе, Канаде и Австралии могут через приложение и веб-сайт компании посылать деньги на любой счет ПриватБанка, используя только номер мобильного телефона получателя и последние четыре цифры их платежной карты", – говорится в сообщении.

Azimo – это сервис электронных денежных переводов, который базируется в Лондоне и Кракове. Приложение и веб-сайт Azimo - это быстрый и простой способ отправлять деньги более чем в 200 странах и территориях мира.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (548,488 млрд грн) среди 72 действовавших в стране банков.