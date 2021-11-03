Экономика

18:54 03.11.2021

"ДТЭК Нефтегаз" внедрил интегрированную систему цифровых двойников месторождений

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"ДТЭК Нефтегаз" внедрил интегрированную систему цифровых двойников месторождений

"ДТЭК Нефтегаз" внедрил интегрированную систему цифровых двойников месторождений и включил в нее самым первым Семиренковское месторождение, сообщила компания в среду.

"У нефтегазового бизнеса ДТЭК появилась возможность виртуально моделировать любые процессы на месторождении и сразу получать данные по изменению параметров в любой точке системы, объединяющей подземную и надземную части", - указано в пресс-релизе.

Как пояснили в "ДТЭК Нефтегаз", это позволит компании оптимизировать разработку месторождения, продлевая срок его жизни, а также моделировать все объекты еще на этапе их проектирования и при необходимости вносить корректировки в проекты.

По словам директора по информационным технологиям ДТЭК Дмитрия Осыки, это единственное подобного рода цифровое решение в нефтегазовой отрасли Украины.

"Виртуальное моделирование можно проводить как в процессе эксплуатации месторождения, так и на этапе проектирования объектов, чтобы испытать его работу в различных условиях и режимах. Это один из трех проектов направления Цифровое месторождение программы цифровой трансформации ДТЭК", - отметил Осыка, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как уточняется в пресс-релизе, архитектура решения построена таким образом, чтобы над одним цифровым двойником скважины могли одновременно работать специалисты, которые отвечают за разные этапы моделирования и находятся в разных офисах компании.

Доступ к данным можно мгновенно получить с любого компьютера, в любое время, из любого офиса, а также быстро обмениваться этой информацией с коллегами, не тратя время на физическое копирование.

"Кроме того, реализуемая технология повышает уровень информационной безопасности и минимизирует риск потери данных. Одним из ее преимуществ выступает повышение скорости расчетов и моделирования месторождений и, как следствие, увеличение эффективности", -- резюмировали в "ДТЭК Нефтегаз".

 

Теги: #дтэк_нафтогаз
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