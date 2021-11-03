Кабмин унифицировал методику расчета нормативной денежной оценки земельных участков

Кабинет министров установил единую методику расчета показателя нормативной денежной оценки (НДО) земельных участков, используемую государственными ведомствами для ряда операций с землей, для упрощения и облегчения оценки земель.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к документу, ранее действовавшая методика состояла из трех разных методических подходов: принципа оценки НДО в населенных пунктах (принятого в 1995 году), а также принципов для земель несельскохозяйственного назначения (2011 год) и земель с/х назначения (2016 год).

"Следствием разорванности методического поля оценки возникают значительные диспропорции в показателях оценки, необходимость составления трех видов технической документации по НДО в границах громад, что существенно усложняет проведение оценки и увеличивает затраты на нее", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Принятый Кабмином унифицированный подход определяет НДО как умножение площади подлежащего оценке земельного участка на норматив капитализированного рентного дохода (например, для земель с/х назначения это 27,5 тыс. грн/га) и пяти коэффициентов, зависящих от расположения, назначения и качества данного земельного актива.

Таким образом, на НДО участка будут влиять близость его расположения к большим городам, близость к курортно-рекреационным объектам, влияние радиационного загрязнения, зональных факторов расположения участка и его целевого назначения.

Согласно пояснительной записке к постановлению, его реализация упростит разработку техдокументации для наполнения Госземкадастра данными об НДО земель, и позволит территориальным громадам полномасштабно провести оценку НДО на своей территории.

В ходе обсуждения постановления замечания к методике выразил глава Ассоциации городов Украины (АГУ) Александр Слобожан. По его данным, реализация постановления в предложенном к рассмотрению виде нанесет убытки местным бюджетам, уже оплатившим проведение НДО по старой методике.

В то же время министр агрополитики Роман Лещенко в опровержение этого заявил, что постановление начнет действовать с 2022 года и не повлияет на деятельность территориальных громад.

Министр пообещал в будущем проработать и учесть замечания АГУ, а методика расчета НДО была принята в предложенном к рассмотрению виде.