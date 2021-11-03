Процентные ставки по активным и пассивным операциям НБУ на 4 ноября
Национальный банк Украины установил процентные ставки по активным и пассивным операциям на 4 ноября 2021 года.
|
Показатель
|
Текущее значение, % годовых
|
Дата изменения
|
Значение до изменения
|
Дата предыдущ. изменения
|
Учетная ставка
|
8.50
|
10.09.21
|
8.00
|
23.07.21
|
По активным операциям – по кредитам "овернайт"
|
|
|
|
|
под обеспечение государственными ценными бумагами или депозитными сертификатами НБУ, облигациями международных финорганизаций и инвалюты
|
9.50
|
10.09.21
|
9.00
|
23.07.21
|
По депозитным сертификатам овернайт
|
7.50
|
10.09.21
|
7.00
|
23.07.21
Данные НБУ