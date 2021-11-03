Экономика

18:23 03.11.2021

Процентные ставки по активным и пассивным операциям НБУ на 4 ноября

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Национальный банк Украины установил процентные ставки по активным и пассивным операциям на 4 ноября 2021 года.

 

Показатель

Текущее значение, % годовых

Дата изменения

Значение до изменения

Дата предыдущ. изменения

Учетная ставка

8.50

10.09.21

8.00

23.07.21

По активным операциям – по кредитам "овернайт"

 

 

 

 

под обеспечение государственными ценными бумагами или депозитными сертификатами НБУ, облигациями международных финорганизаций и инвалюты

9.50

10.09.21

9.00

23.07.21

По депозитным сертификатам овернайт

7.50

10.09.21

7.00

23.07.21

Данные НБУ

 

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