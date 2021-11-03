Экономика

18:14 03.11.2021

"Укрэнерго" объявило об успешном размещении еврооблигаций на $825 млн

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"Укрэнерго" объявило об успешном размещении еврооблигаций на $825 млн

НЭК "Укрэнерго" объявило об успешном размещении 5-летних еврооблигаций на сумму $825 млн с доходностью 6,875%.

"При выпуске еврооблигаций книга заявок была переподписана почти втрое, что свидетельствует о значительной заинтересованности международных инвесторов к первым еврооблигациям компании", - говорится в сообщении НЭК.

Расчеты по еврооблигациям ожидаются 9 ноября 2021 года.

"Нам удалось осуществить знаковую трансакцию по выпуску еврооблигаций с инновационной Green и Sustainability-Linked структурой на мировых рынках капитала, которая также становится весомым ориентиром для других украинских эмитентов. Важно, что соглашение представляет собой значительный шаг к решению дисбалансов на украинском рынке электроэнергетики в соответствии с обязательствами Украины перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников", – отметил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Как сообщалось, организаторами размещения выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк, а финансовыми советниками и советниками по устойчивому развитию "Укрэнерго" выступили Rothschild & Cie и FinPoint. BNP Paribas,

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал $75 млн в "зеленые" облигации "Укрэнерго".

В октябре Кабинет министров Украины предоставил "Укрэнерго" госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода постановления) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых энергоисточников (ВИЭ).

"Укрэнерго" рассчитывает обеспечить полное погашение долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии за счет выпуска еврооблигаций и собственных средств, говорил агентству "Интерфакс-Украина" глава правления компании Владимир Кудрицкий.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.

 

Теги: #укрэнерго
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