Экономика

17:40 03.11.2021

"ДТЭК Энерго" за 10 мес. сократило добычу угля на 1,6%

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"ДТЭК Энерго" за 10 мес. сократило добычу угля на 1,6%

Входящие в состав "ДТЭК Энерго" шахты "Павлоградуголя" и "Белозерская" в январе-октябре 2021 года сократили добычу рядового угля на 1,6% (на 0,226 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,701 млн тонн, сообщила пресс-служба компании в среду.

По ее данным, в т.ч. в октябре-2021 добыча составила свыше 1,4 млн тонн против 1,326 млн тонн в октябре-2020 (без учета уже возвращенного из аренды "Добропольеуголь").

"ДТЭК Энерго" за десять месяцев ввело в работу на своих шахтах 23 новые лавы, в т.ч. в октябре – две. Еще шесть новых лав планируется ввести в ноябре-декабре.

Всего в 2021 году компания планирует добыть около 17 млн тонн газового угля, и ввести в работу 29 новых лав.

По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, в условиях дефицита и рекордных цен на газ, уголь и нефть на украинских шахтеров ложится повышенная ответственность.

"Только за один месяц коллективы "ДТЭК Павлоградуголь" установили сразу три рекорда. В ШУ "Первомайское" легендарный участок выдал 1 млн тонн угля с начала года, держа планку миллионной добычи уже четвертый год подряд. Сразу двойной рекорд был зафиксирован и на ШУ "Днепровское". На одноименной шахте в октябре силами двух участков было добыто 225 тыс. тонн угля. Еще на одном участке в прошлом месяце подняли на-гора 127 тыс. тонн - максимум за всю историю шахты", - отметил он.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что по состоянию на 3 ноября запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" составляют 405 тыс. тонн. Пополнение запасов происходит как за счет собственной добычи, так и благодаря импорту.

"На колебания объемов складов угля в последние два месяца повлияло резкое похолодание и повышенная нагрузка на ТЭС "ДТЭК Энерго" в последнюю декаду сентября, работа полного состава оборудования (одновременно от 28 до 30 блоков ТЭС) в отдельные периоды октября, а также недавняя экстренная отгрузка почти 50 тыс. тонн топлива для покрытия его дефицита на генерациях "Центрэнерго" и "Донбассэнерго", - пояснили в компании.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" планирует в 2021 году обеспечить добычу около 17 млн тонн угля.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу и обогащение угля, сервисное обслуживание шахтного оборудования и генерацию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК" Рината Ахметова.

Теги: #дтэк_энерго
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