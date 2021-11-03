Ukrainian Startup Fund по итогам 32 Pitch Day профинансирует 5 стартапов на сумму $250 тыс.

Наблюдательный совет Ukrainian Startup Fund (USF) по результатам 32 Pitch Day определил 5 стартапов, которые получат гранты на общую сумму в $250 тыс., сообщила пресс-служба фонда в среду.

Всего в питчинге участвовали команды девяти проектов.

По итогам заседания набсовета фонда решено профинансировать пять из них на стадии seed (получат грант $50 тыс.):

- ComeBack Mobility (Днепр) - умные сенсоры для костылей для помощи в реабилитации после заболеваний и повреждений нижних конечностей;

- Silentbox (Киев) - звукоизоляционные офисные кабины, позволяют повысить эффективность работы сотрудников благодаря снижению общего шума в опенспейсе;

- Lab24 (Киев) - маркетплейс медицинских лабораторных исследований, помогает пользователям сдавать анализы дома и ближайших локациях и экономить до 50%; сервис объединяет лаборатории, медсестер и медицинские центры, обеспечивая их взаимодействие с помощью информационной системы, специализированной службы логистики и поддержки;

- IBeauty (Киев) - автоматизированная экосистема для индустрии красоты; предоставляет партнерам систему CRM для оптимизации и автоматизации, маркетинговую платформу и является модератором рынка;

- HoldYou (Киев) - сервис психологической помощи онлайн; все консультации проводят онлайн через мобильное приложение, личный кабинет на сайте или по телефону;

В пресс-службе напомнили, что проекты оцениваются по ряду критерием, а именно: команда, рынок, целесообразность финансирования, продукт и стратегия развития.

Украинский фонд стартапов - государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его целью является предоставление финансирования технологическим компаниям на начальных стадиях развития (pre-seed и seed).