Экономика

12:22 03.11.2021

Изменение условий получения кредитов "Доступной ипотеки" позволит удвоить динамику их выдачи - глава ФРП

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Изменение условий получения кредитов "Доступной ипотеки" позволит удвоить динамику их выдачи - глава ФРП

Фонд развития предпринимательства (ФРП) ожидает удвоения динамики выдачи кредитов по государственной программе "Доступная ипотека" с нынешних 4% в неделю до 8% благодаря расширению потенциального круга получателей таких займов, сообщил исполнительный директор Фонда Андрей Гапон.

"Мы ожидаем удвоения динамики до 8% в неделю", - сказал он, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" на брифинге в Киеве в среду.

Он также добавил, что изменения условий выдачи займов на покупку жилья по данной программе нацелены также на увеличение доли покупок на первичном рынке. В настоящее время большинство выданных кредитов предназначено для покупки вторичного жилья.

"С развитием программы доля первичного рынка будет увеличиваться", – отметил Гапон.

Как сообщалось, Кабинет министров расширил круг потенциальных участников программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека" 22 октября.

Правительство упростило требования к предмету ипотеки по программе "Доступная ипотека". В частности, отменены возрастные ограничения к недвижимости (помимо объектов недвижимости в областных центрах численностью населения более 1 млн чел., которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не раньше, чем на протяжении 10 лет).

Правительство также увеличило лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% до 40% от нормативной площади, которое заемщик оплачивает самостоятельно, добавили в министерстве.

Теги: #кредиты #фрп
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