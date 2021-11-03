Экономика

09:49 03.11.2021

Мининфраструктуры ожидает новых игроков дорожного рынка в Украине и выход отечественных на международные рынки

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Мининфраструктуры ожидает новых игроков дорожного рынка в Украине и выход отечественных на международные рынки

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что ведомство ожидает новых игроков дорожного рынка в стране и выразил уверенность, что уже до 2024 года и отечественные компании будут выходить на международные рынки.

"Те, кто хоть раз путешествовал по основным украинским магистралям в последние два года, могли заметить, что украинские дорожники и мостостроители уже не работают на советской технике. Это результат того, что дорожный рынок доверился государству в 2019 году и начал инвестировать в оборудование и людей", – написал он на своей странице в Facebook по итогам международного конгресса "Дороги будущего".

Министр отметил, что в настоящее время в украинском дорожном строительстве есть около 20 мощных компаний, конкурирующих между собой и выстраивающих долгосрочные модели развития. Есть интерес к украинскому рынку и у мировых лидеров отрасли.

"Ожидаем новых игроков в Украине и уверен, что уже к 2024 году и отечественные компании будут выходить на международные инфраструктурные рынки", - сказал глава Министерства инфраструктуры.

Среди иных достижений он назвал повышение минимальных зарплат дорожников до 11 тыс. грн, приход в отрасль около 100 тыс. новых специалистов и внедрение прозрачных механизмов работы между государством и частным сектором.

Кубраков ожидает, что Верховная Рада уже в этом году примет законопроект №2234, который закрепит в законодательстве международные стандарты ценообразования. Кроме того, с нового года заработают новые государственные стандарты, повышающие требования к дорожному строительству и позволяющие отказаться от текущего среднего ремонта.

"Раньше дорожные службы часто должны были отказываться от капитального ремонта в пользу текущего среднего из-за продолжительности и коррупционности всех бюрократических процедур, связанных с ГАСИ. Сейчас новая структура – ГИАГ, а весь процесс подачи и получения документов оцифрован, следующий шаг – полная автоматизация, для этого нужно принять законопроект №5655", - отметил министр.

Как сообщалось, в течение 2021 года по президентской программе "Большое строительство" планируется отремонтировать и построить 6,5 тыс. км дорог.

Теги: #дороги #кубраков #мининфраструктуры
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