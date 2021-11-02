"ДТЭК Энерго" требует от "Укрэнерго" опровержения обвинений в срыве балансирования энергосистемы

Компания "ДТЭК Энерго" требует от НЭК "Укрэнерго" опровержения обвинений в адрес компании относительно причин срыва балансирования энергосистемы и активации аварийной помощи из Беларуси.

"Компания воспринимает надуманные обвинения системного оператора как часть политического давления в ответ на последовательную и принципиальную позицию относительно недопустимости импорта электроэнергии из России и Беларуси", – заявила "ДТЭК Энерго" на сайте во вторник поздно вечером.

В компании заявления НЭК назвали "попыткой переложить ответственность за провальную энергетическую политику страны с чиновников на энергетиков и шахтеров".

Там также отметили, что на протяжении последних трех месяцев ТЭС "ДТЭК Энерго" работают сверх плана, компенсируя простой государственных ТЭС и ТЭЦ, и это, по ее мнению, позволяет энергосистеме функционировать "в условиях искусственно созданного кризиса в госгенерации".

"ДТЭК Энерго", несмотря на беспрецедентный кризис и рекордные цены на энергоресурсы, импортировала свыше 300 тыс. тонн угля, предоставив безоплатную поддержку госТЭС", – подчеркнули в компании, указав, что в ближайшее время ожидают еще 4 партии угля из США, в то время как поставки в адрес госгенерации равны нулю.

Как сообщалось, "Укрэнерго" назвала причиной активации 2 ноября аварийной помощи Беларуси и Словакии дефицит мощности в Объединенной энергосистеме Украины и в "Острове Бурштынской ТЭС" в связи с повышенной аварийностью на энергоблоках тепловых станций.

Оператор отметил задержку выхода из планового ремонта блока №8 ДТЭК "Кураховская ТЭС", который переведен в аварийный ремонт до конца суток 5 ноября, а также выведение в первой половине 2 ноября в ремонт корпуса 1А "ДТЭК Криворожская ТЭС".

Помимо этого, по данным оператора, 2 ноября выведен в аварийный ремонт энергоблок №11 "ДТЭК Бурштынская ТЭС", что сделало невозможным перефиксацию энергоблока №8 этой электростанции на работу в ОЭС, что могло бы уменьшить дефицит мощности в этой зоне.

НЭК отметила, что выведение в аварийный ремонт энергоблоков №11, а также №6 "БуТЭС" привело к необходимости активировать аварийную помощь Словакии.