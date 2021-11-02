Экоинспекция Украины оштрафовала ГОК Ferrexpo на $30 млн за самозахват земли и ущерб экологии

Государственная экологическая инспекция Украины наложила на Еристовский ГОК (ЕГОК), входящий в горнорудную компанию Ferrexpo Константина Живаго, штраф на сумму 786 млн гривен ($30 млн по текущему курсу) за самозахват около 160 га земли для размещения отходов, сообщается в пресс-релизе ведомства со ссылкой на главу инспекции Андрея Малеваного.

По его словам, окружающей среде за год был нанесен большой ущерб. Нарушения были обнаружены в ходе плановой проверки предприятия.

"Документы права собственности на участок у комбината отсутствовали, как и решение органов местного самоуправления о его передаче в собственность или пользование. В настоящее время предприятию предъявлен ущерб на общую сумму около 786 млн грн. Если комбинат не оплатит их добровольно, Госэкоинспекция обратится в суд", - отметил глава ведомства, которого цитирует пресс-служба.

При этом Малеваный добавил, что с начала 2021 года более половины всех нарушений в сфере обращения с отходами были обнаружены на промышленных объектах.

"Это размещение мусора на предназначенных для этого участках, отсутствие систем защиты от загрязнения. При этом именно промышленные отходы содержат наиболее опасные вещества, которые могут проникать в водоносные горизонты и портить питьевую воду", - констатировал глава ведомства.

В связи с этим Госэкоинспекция в прошлом году разработала проект изменений в методику расчета убытков за засорение и загрязнение земель.

"Документ вступил в силу в начале 2021 года и способствовал увеличению суммы ущерба, рассчитываемого за упомянутые нарушения", - подчеркнул Малеваный.

Ferrexpo - железорудная компания с активами на Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке LSE.

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