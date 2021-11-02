Экономика

18:11 02.11.2021

План "Большого строительства" до 2024г – 24 тыс. км дорог и 1,4 тыс. мостов – глава Мининфраструктуры

2 мин читать
План "Большого строительства" до 2024г – 24 тыс. км дорог и 1,4 тыс. мостов – глава Мининфраструктуры

Программа "Большое строительство" предполагает до 2024 года восстановление 1,4 тыс. мостов и обновить 24 тыс. км основной сети дорог, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на конгрессе "Дороги будущего" Национальной ассоциации дорожников Украины в Киеве во вторник.

Он уточнил, что в 2020-2021 гг. в рамках программы было отремонтировано 13 тыс. км. дорог и 520 мостов, а также установлено 50 площадок для взвешивания грузовиков в движении.

Министр добавил, что в планах до 2024 года также строительство 500 км велодорожек в крупнейших агломерациях страны и туристических центрах.

Среди основных проектов на ближайшие годы Кубраков выделил строительство Киевской обходной дороги, ремонт трассы М-05 Киев – Одесса, М-14 Одесса – Николаев – Херсон, М-24 Мукачево – Береговое – Лужанка (граница с Венгрией), Н-08 Борисполь – Переяслав, а также обход Черновцов и концессионную дорогу Краковец – Львов – Броды – Ривне.

Он сообщил, что согласованный с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) план антикоррупционной программы и пилотного проекта в "Укравтодоре" позволит разблокировать финансирование реконструкции дороги М-05, а также доведение М-14 до первой категории.

В отношении концессионной дороги из Краковца, глава Мининфраструктуры выразил надежду, что ее ТО будет уже в декабре этого года, что позволит во втором полугодии 2022 года заключить концессионный контракт и до конца следующего года начать практические шаги по строительству дороги.

Теги: #большое_строительство #программа #мининфраструктуры #кубраков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:28 02.11.2021
На данный момент нет необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19 - Шмыгаль

На данный момент нет необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19 - Шмыгаль

15:04 01.11.2021
Трассу Долина-Хуст на Закарпатье полностью отремонтируют до конца года

Трассу Долина-Хуст на Закарпатье полностью отремонтируют до конца года

14:40 30.10.2021
Зеленский посетил отремонтированное приемное отделение Измаильской центральной больницы

Зеленский посетил отремонтированное приемное отделение Измаильской центральной больницы

14:26 30.10.2021
Зеленский осмотрел новый дворец спорта в Измаиле

Зеленский осмотрел новый дворец спорта в Измаиле

14:29 28.10.2021
Дорожники в Николаевской области завершают ремонт трассы Н-11 Днепр-Николаев

Дорожники в Николаевской области завершают ремонт трассы Н-11 Днепр-Николаев

12:36 28.10.2021
Мининфраструктуры объявило международный тендер на строительство северо-восточного обхода Тернополя и транспортной развязки

Мининфраструктуры объявило международный тендер на строительство северо-восточного обхода Тернополя и транспортной развязки

17:04 27.10.2021
Стартовал ремонт дорог в Сватовском и Старобельском районах Луганской обл., запланированный на 2022 год

Стартовал ремонт дорог в Сватовском и Старобельском районах Луганской обл., запланированный на 2022 год

13:43 26.10.2021
Завершен капитальный ремонт моста через железную дорогу на дороге Купянск - Кругляковка в Харьковской области

Завершен капитальный ремонт моста через железную дорогу на дороге Купянск - Кругляковка в Харьковской области

07:09 23.10.2021
Первый тестовый полёт к Луне в рамках американской программы "Артемида" намечен на февраль 2022 года - NASA

Первый тестовый полёт к Луне в рамках американской программы "Артемида" намечен на февраль 2022 года - NASA

15:14 22.10.2021
В Полтаве открыли областную филармонию, отреставрированную в рамках "Большого строительства"

В Полтаве открыли областную филармонию, отреставрированную в рамках "Большого строительства"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

Экоинспекция Украины оштрафовала ГОК Ferrexpo на $30 млн за самозахват земли и ущерб экологии

Введение обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения потребует в первый год 22 млрд грн из бюджета - Минсоцполитики

Беларусь поставит электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи

Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

Экоинспекция Украины оштрафовала ГОК Ferrexpo на $30 млн за самозахват земли и ущерб экологии

"Центрэнерго" будет работать на газе в случае необходимости и рассчитывает на ресурс "Нафтогаза" – глава набсовета

Курс эфира достиг нового рекорда - $4500

Введение обязательного накопительного уровня пенсионного обеспечения потребует в первый год 22 млрд грн из бюджета - Минсоцполитики

Беларусь поставит электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи

Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – Шмыгаль

Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении

Кабмин рассматривает несколько направлений поддержки бизнеса в "красных зона", не связанных с прямой выплатой средств - Шмыгаль

"Газпром" отказался бронировать на I кв-2022 мощности через Украину и Польшу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА