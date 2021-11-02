Экономика

17:09 02.11.2021

Беларусь поставит электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи

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Беларусь поставит электроэнергию в Украину в рамках аварийной помощи

Беларусь 2 ноября днем возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи, сообщило Минэнерго республики.

"2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

"О долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключенных ранее, в данном случае речи не идет", - отмечается в сообщении.

Поставки будут осуществляться до 21:00 мск (20:00 кв) 2 ноября.

В пресс-службе оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" журналистам подтвердили предоставление 500 МВт аварийной помощи в Объединенную энергосистему Украины со стороны Беларуси, а также 100 МВт аварийной помощи со стороны Словакии в "Остров Бурштынской ТЭС".

Вместе с тем отметили, что причины, время и график предоставления помощи будут названы позже.

Теги: #электроэнергия #импорт #беларусь
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