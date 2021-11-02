Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – Шмыгаль

Цена электроэнергии для промышленных потребителей в Украине в октябре была более чем в два раза ниже по сравнению с отдельными европейскими странами, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки в Запорожскую область.

"В октябре в Украине цены на электроэнергию для промышленности были на 25% ниже, чем в Польше, и более чем вдвое ниже цен в Румынии и Венгрии", – сказал Шмыгаль, слова которого приведены в соответствующем сообщении на правительственном портале во вторник.

Как отметил глава правительства, цена электроэнергии для небытовых потребителей в Украине определяется по рыночным принципам: на основе прямых договоров или на бирже.

"В октябре цены на спотовом рынке Украины были существенно ниже европейских ", – подчеркнул премьер.

Согласно сообщению, средневзвешенная цена э/э на рынке «на сутки вперед» (РСВ) в Объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины в октябре составила 82 EUR/МВт-ч, в то время как на спотовом рынке Польши – 103 EUR/МВт-ч, Словакии – 151 EUR/МВт-ч, Румынии – 192 EUR/МВт-ч, Венгрии – 197 EUR/МВт-ч.

В свою очередь, по данным госпредприятия «Оператор рынка», в период с 25 по 31 октября индекс цены э/э базовой нагрузки (BASE) на РСВ увеличился, в сравнении с предыдущей неделей (18-24 октября), на 8,6% – до 2 808,93 грн/МВт-ч (85,4 EUR/МВт-ч по курсу НБУ).

За тот же период индекс цены BASE на европейских рынках продемонстрировал тенденцию к увеличению в Польше – на 13,7%, и уменьшился по отношению к предыдущей неделе в Словакии, Румынии и Венгрии от -8,8% до -10 ,5%.

Вместе с тем, в период с 1 по 3 ноября индекс цены BASE на торгах на РСВ в ОЭС Украины продемонстрировал возрастающую динамику и составил соответственно 3 208,11, 3 220,54 и 3 091,42 грн/МВт-ч, что равно 105,40, 105,81 и 101,57 EUR/МВт-ч.

По данным Украинской энергетической биржи (УЭБ), по состоянию на 28 октября цены фьючерсных контрактов на э/э на ноябрь, декабрь и январь 2022 года в Польше составляли соответственно 104,47, 96,15 и 100,21 EUR/МВт-ч, Венгрии – 191,70, 194,57 и 184,28 EUR/МВт-ч и Франции – 198,83, 234,00 и 248,81 EUR/МВт-ч.

В ОЭС Украины с 1 августа на РСВ действуют максимальные предельные ценовые ограничения в 2000 грн/МВт-ч – для часов минимальной нагрузки и 4000 грн/МВт-ч – максимальной.