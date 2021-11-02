Экономика

15:52 02.11.2021

Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – Шмыгаль

2 мин читать
Цена э/э для промпотребителей в Украине более чем в 2 раза ниже в сравнении с некоторыми странами ЕС – Шмыгаль

Цена электроэнергии для промышленных потребителей в Украине в октябре была более чем в два раза ниже по сравнению с отдельными европейскими странами, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки в Запорожскую область.

"В октябре в Украине цены на электроэнергию для промышленности были на 25% ниже, чем в Польше, и более чем вдвое ниже цен в Румынии и Венгрии", – сказал Шмыгаль, слова которого приведены в соответствующем сообщении на правительственном портале во вторник.

Как отметил глава правительства, цена электроэнергии для небытовых потребителей в Украине определяется по рыночным принципам: на основе прямых договоров или на бирже.

"В октябре цены на спотовом рынке Украины были существенно ниже европейских ", – подчеркнул премьер.

Согласно сообщению, средневзвешенная цена э/э на рынке «на сутки вперед» (РСВ) в Объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины в октябре составила 82 EUR/МВт-ч, в то время как на спотовом рынке Польши – 103 EUR/МВт-ч, Словакии – 151 EUR/МВт-ч, Румынии – 192 EUR/МВт-ч, Венгрии – 197 EUR/МВт-ч.

В свою очередь, по данным госпредприятия «Оператор рынка», в период с 25 по 31 октября индекс цены э/э базовой нагрузки (BASE) на РСВ увеличился, в сравнении с предыдущей неделей (18-24 октября), на 8,6% – до 2 808,93 грн/МВт-ч (85,4  EUR/МВт-ч по курсу НБУ).

За тот же период индекс цены BASE на европейских рынках продемонстрировал тенденцию к увеличению в Польше – на 13,7%, и уменьшился по отношению к предыдущей неделе в Словакии, Румынии и Венгрии от -8,8% до -10 ,5%.

Вместе с тем, в период с 1 по 3 ноября индекс цены BASE на торгах на РСВ в ОЭС Украины продемонстрировал возрастающую динамику и составил соответственно 3 208,11, 3 220,54 и 3 091,42 грн/МВт-ч, что равно 105,40, 105,81 и 101,57 EUR/МВт-ч.

По данным Украинской энергетической биржи (УЭБ), по состоянию на 28 октября цены фьючерсных контрактов на э/э на ноябрь, декабрь и январь 2022 года в Польше составляли соответственно 104,47, 96,15 и 100,21 EUR/МВт-ч, Венгрии – 191,70, 194,57 и 184,28 EUR/МВт-ч и Франции – 198,83, 234,00 и 248,81 EUR/МВт-ч.

В ОЭС Украины с 1 августа на РСВ действуют максимальные предельные ценовые ограничения в 2000 грн/МВт-ч – для часов минимальной нагрузки и 4000 грн/МВт-ч – максимальной. 

Теги: #шмыгаль #электроэнергия #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:39 02.11.2021
Кабмин рассматривает несколько направлений поддержки бизнеса в "красных зона", не связанных с прямой выплатой средств - Шмыгаль

Кабмин рассматривает несколько направлений поддержки бизнеса в "красных зона", не связанных с прямой выплатой средств - Шмыгаль

13:28 02.11.2021
На данный момент нет необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19 - Шмыгаль

На данный момент нет необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19 - Шмыгаль

13:23 02.11.2021
Шмыгаль о закупках электроэнергии в Беларуси: такая возможность есть, это прерогатива энергетических компаний

Шмыгаль о закупках электроэнергии в Беларуси: такая возможность есть, это прерогатива энергетических компаний

10:35 02.11.2021
Импорт э/э из Беларуси может начаться со следующей недели, из России его ожидать не стоит – экс-глава Минэнерго

Импорт э/э из Беларуси может начаться со следующей недели, из России его ожидать не стоит – экс-глава Минэнерго

13:53 31.10.2021
Кабмин начал процесс реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения – Шмыгаль

Кабмин начал процесс реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения – Шмыгаль

04:01 31.10.2021
США и ЕС достигли соглашения по тарифам на американские сталь и алюминий - Белый дом

США и ЕС достигли соглашения по тарифам на американские сталь и алюминий - Белый дом

11:58 30.10.2021
Импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет

Импорта электроэнергии из России и Беларуси с 1 ноября не будет

21:48 29.10.2021
Шмыгаль: Кабмин запланировал два млрд грн в госбюджете-2022 на авиастроительную отрасль

Шмыгаль: Кабмин запланировал два млрд грн в госбюджете-2022 на авиастроительную отрасль

19:23 29.10.2021
Чернигов может стать единственным городом Украины, где повысят тарифы на тепло

Чернигов может стать единственным городом Украины, где повысят тарифы на тепло

14:45 29.10.2021
Минэнерго намерено отказаться от "зеленых" тарифов для домашних СЭС

Минэнерго намерено отказаться от "зеленых" тарифов для домашних СЭС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении

Кабмин рассматривает несколько направлений поддержки бизнеса в "красных зона", не связанных с прямой выплатой средств - Шмыгаль

На данный момент нет необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с COVID-19 - Шмыгаль

"Газпром" отказался бронировать на I кв-2022 мощности через Украину и Польшу

Шмыгаль о закупках электроэнергии в Беларуси: такая возможность есть, это прерогатива энергетических компаний

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении

"Газпром" отказался бронировать на I кв-2022 мощности через Украину и Польшу

В Украину идет 5 судов примерно с 280 тыс. тонн угля – источник

Любченко подал в отставку

Доходы госбюджета Украины в октябре перевыполнены на 2,2% от плана – Госказначейство

Кассовые сборы в кинотеатрах США в октябре стали рекордными с начала 2021 года

Украина имеет право требовать компенсаций от Запада, если РФ прекратит транзит газа - Кубилюс

Для Украины наиболее эффективным сейчас будет достичь экономической интеграции в рынок ЕС – Кубилюс

Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 8,5% поддержали 7 членов комитета НБУ, еще трое высказались за повышение до 9%

Тимошенко призывает пересмотреть бюджеты на 2021 и 2022 годы с учетом ухудшения эпидситуации и изменения цен на энергоносители

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА